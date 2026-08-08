Le père de l'octuple Ballon d'Or Lionel Messi est décédé à l'âge de 68 ans à Rosario, a annoncé samedi le club d'enfance du capitaine argentin. Il était aussi l'agent de son fils.

«Avec une profonde douleur» Lionel Messi frappé par le deuil : son père et agent décède à 68 ans

«Le Club Atlético Newell's Old Boys fait ses adieux avec tristesse et une profonde douleur à Jorge Messi», a publié le club sur les réseaux sociaux. Le père de la star est décédé vendredi soir dans un hôpital de Rosario, selon les médias argentins.

Jorge Messi a été une figure fondamentale tout au long de la carrière de son fils. Il a été son premier entraîneur en Argentine, son unique compagnon dans les débuts difficiles à Barcelone, avant de devenir son représentant et de négocier en son nom des contrats astronomiques.

Jorge était en outre la personne avec laquelle la star aimait évaluer ses performances après chaque match: «Mon père m'a énormément aidé. Il est très critique envers moi. Cela a fait que j'ai toujours voulu me dépasser «, avait déclaré l'idole argentine dans une interview en 2022 avec DirecTV Sports.