Mondial 2026 Le Panama, Haïti et Curaçao seront également de la fête

ATS

19.11.2025 - 07:48

Le Panama, Haïti et la petite île de Curaçao se sont qualifiés mardi pour le Mondial 2026. Ils ont remporté leur groupe des éliminatoires de la zone Concacaf.

Curaçao disputera sa première Coupe du monde en 2026.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

Ces trois pays rejoignent les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde, parmi les nations directement qualifiées de la région.

Les Panaméens ont triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par un 3-0 contre le Salvador, et participeront à la compétition pour la deuxième fois après 2018. Les «Grenadiers» haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua (2-0) dans le groupe C, et disputeront également leur deuxième Mondial, après 1974.

Curaçao a de son côté tenu la Jamaïque en échec (0-0) dans le groupe B pour rester en tête et devenir le pays le moins peuplé (environ 150'000 habitants) qualifié dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce sera donc la première participation de la «Blue Wave».

Le Suriname et la Jamaïque, les deux meilleurs deuxièmes de la zone, joueront en mars un tournoi de barrage intercontinental, où ils se disputeront deux tickets avec l'Irak, la RD Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 (42/48)

  • Europe (12/16 participants): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Ecosse, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suisse.
  • Afrique (9/9 ou 10)*: Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.
  • Asie (8/8 ou 9)*: Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Qatar, Ouzbékistan.
  • Amérique du Nord et Caraïbes (6/6 ou 8)*: Canada, Curaçao, Etats-Unis, Haïti, Mexique, Panama.
  • Amérique du Sud (6/6 ou 7)*: Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay.
  • Océanie (1/1 ou 2)*: Nouvelle-Zélande.
  • * 2 participants seront désignés à l'issue de barrages intercontinentaux, 4 à l'issue de barrages européens
Montre plus

