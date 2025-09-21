  1. Clients Privés
FR

Ballon d'Or 2025 Duel attendu : Dembélé favori face à l’étoile montante Yamal

ATS

21.9.2025 - 14:28

Artisan du sacre parisien en Ligue des champions, l'attaquant français Ousmane Dembélé est le grand favori de la 69e édition du Ballon d'Or lundi soir à Paris. Son principal concurrent devrait être la star montante du FC Barcelone Lamine Yamal.

Keystone-SDA

21.09.2025, 14:28

Pour la lauréate, le vote est beaucoup plus incertain, entre la meilleure joueuse du monde Aitana Bonmati et les Anglaises d'Arsenal, Alessia Russo et Leah Williamson.

Le football français n'aura-t-il eu à attendre que trois ans après le couronnement de Karim Benzema? Ousmane Dembélé, jamais nommé parmi les 30 meilleurs jusque-là, et dans l'ombre de Kylian Mbappé auprès du grand public français, s'est propulsé en une saison au sommet du football mondial.

Ballon d'Or 2025. Yamal ou Dembélé pour lui succéder ? Rodri a tranché

Ballon d'Or 2025Yamal ou Dembélé pour lui succéder ? Rodri a tranché

En vue de recevoir le trophée lundi soir sur la scène du Théâtre du Châtelet, après avoir arpenté comme d'innombrables stars le fameux tapis rouge, il remplit tous les critères d'élection.

D'abord avec les victoires en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale, au rythme de 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Ensuite avec son influence dans le jeu, tant à la construction qu'à la finition, en passant par le pressing.

Deux profils différents

Côté fair-play et image, l'un des éléments auxquels 100 journalistes de toutes nationalités sont attentifs, difficile de faire mieux qu'Ousmane Dembélé, aussi respectueux sur le terrain que discret en dehors.

Un aspect qui fait la différence avec Lamine Yamal, empêtré cet été dans un scandale d'embauche de nains pour une fête d'anniversaire, et plus volontiers chambreur autour des matches.

LaLiga. But contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison

LaLigaBut contesté, Yamal étincelant : le Barça lance bien sa saison

Reste que le prodige de 18 ans (18 buts, 25 passes décisives toutes compétitions confondues) a fait une impression tellement forte, au gré de ses gestes techniques insensés et de sa vista balle au pied, que son nom est cité juste derrière Ousmane Dembélé.

La victoire lundi soir du demi-finaliste de la Ligue des champions et finaliste de la Ligue des nations n'est pas totalement à exclure. Elle constituerait une deuxième grosse surprise d'affilée, après la victoire controversée devant l'Espagnol Rodri devant le Brésilien Vinicius Jr. l'an dernier.

Désavantagé par ses coéquipiers?

D'autant que le PSG pourrait pâtir de la dispersion des voix, puisque Vitinha et Achraf Hakimi sont considérés par nombre d'observateurs tout aussi dignes qu'Ousmane Dembélé d'être désignés Ballon d'Or.

Le club français a pris très au sérieux ce risque en parlant d'une seule voix à ce sujet, notamment par l'intermédiaire de son entraîneur Luis Enrique, pourtant avare de compliments individuels, qui a loué son «humilité». «Ousmane, ballon d'or», a-t-il chanté en conférence de presse samedi.

Même le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a mis la pression, début juillet depuis les Etats-Unis au Mondial des clubs: «Si Ousmane ne gagne pas, il y a un problème. Il a tout fait».

Ligue 1. Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

Ligue 1Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

Le football français soutient globalement Dembélé, à l'image de Didier Deschamps – «il le mérite» – et Kylian Mbappé – «moi je vote pour Dembélé».

Plombé par la saison médiocre du Real Madrid, Mbappé, lui, arrive loin derrière les favoris. Il se sera consolé avec le Soulier d'or européen, qui récompense le total de buts en championnat (pondéré par la difficulté).

Le trophée de meilleur entraîneur ne devrait pas échapper à Luis Enrique, architecte d'une équipe parisienne renouvelée et rajeunie que personne ne voyait remporter si tôt la Coupe aux grandes oreilles. Gianluigi Donnarumma devrait glaner le prix Yachine du meilleur gardien. Et le trophée Raymond Kopa de meilleur jeune devrait se jouer entre Lamine Yamal et l'autre Parisien Désiré Doué (double buteur et passeur en finale de Ligue des champions).

Plus ouvert chez les femmes

Du côté du trophée féminin, aucune favorite ne se dégage totalement. La double Ballon d'Or (2023, 2024) Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, reste individuellement la meilleure joueuse du monde, grâce à son intelligence de jeu hors du commun et à sa finesse technique.

Élue meilleure joueuse de l'Euro mais aussi de la Ligue des champions, elle a cependant perdu les deux finales de ces compétitions contre sa plus grande rivale, la défenseuse centrale anglaise Leah Williamson, qui impressionne par son leadership et pourrait l'empêcher de remporter un troisième trophée consécutif.

Mais l'avant-centre anglaise d'Arsenal Alessia Russo peut aussi créer la surprise, tout comme l'attaquante espagnole des Gunners Mariona Caldentey et la double Ballon d'or espagnole (2021, 2022) Alexia Putellas.

