Qualifs Mondial 2026 Le Portugal surclasse l'Arménie grâce à Ronaldo et Felix

ATS

6.9.2025 - 22:42

Le Portugal a démarré sa campagne qualificative pour le Mondial 2026 de manière éclatante. Il a battu l'Arménie 5-0 à Erevan, grâce notamment à des doublés de Cristiano Ronaldo et Joao Felix.

Keystone-SDA

06.09.2025, 22:42

06.09.2025, 22:43

Ce match s'est déroulé avec pas mal d'émotions, en raison de l'hommage à Diogo Jota disparu tragiquement en juillet. La Seleçao disputait samedi sa première rencontre depuis son succès en Ligue des Nations et la disparition de Diogo Jota, et de son frère André Silva, victimes d'un accident de la route le 3 juillet.

Football. Diogo Jota «voulait gagner le Mondial», le Portugal veut «honorer sa mémoire»

FootballDiogo Jota «voulait gagner le Mondial», le Portugal veut «honorer sa mémoire»

La domination portugaise s'est rapidement concrétisée. A la 10e, Joao Felix, coéquipier de Ronaldo au Al-Nassr, a ouvert le score de la tête, à la reprise d'un centre de Joao Cancelo. A la 21e, Cristiano Ronaldo a inscrit le deuxième but de l'équipe, un moment symbolique du match rappelant le maillot numéro 21 de Diogo Jota.

Une dizaine de minutes plus tard, ce fut au tour du défenseur Joao Cancelo, qui effectuait son retour en sélection, de creuser encore l'écart (3-0, 32e). CR7 a signé son doublé à la 46e minute (4-0), grâce à une frappe magistrale à l'entrée de la surface.

Le quintuple Ballon d'or, toujours en grande forme à 40 ans, a marqué le 140e but de sa carrière internationale en 222 sélections. Il détient le record de buts marqués en sélection. A la 61e, Joao Felix s'est offert à son tour un doublé pour le 5-0.

Après cette écrasante victoire, les hommes du sélectionneur Roberto Martinez se rendront mardi à Budapest pour affronter la Hongrie, lors de la deuxième journée du Groupe F.

