Football Le Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

ATS

16.11.2025 - 17:19

Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026. Dans le groupe F, il a écrasé l'Arménie 9-1 à Porto grâce notamment à des triplés de Joao Neves et Bruno Fernandes.

Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026.
Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026.
ats

Keystone-SDA

16.11.2025, 17:19

16.11.2025, 20:09

Les Portugais, qui ont joué sans Cristiano Ronaldo suspendu, finissent en tête de leur poule avec 13 points. Ils disputeront leur neuvième phase finale de Coupe du monde.

La deuxième place, synonyme de play-off, revient à l'Irlande, qui s'est imposée in extremis 3-2 en Hongrie. Menés 1-0 puis 2-1, les Irlandais doivent beaucoup à leur attaquant Troy Parrott, auteur des trois buts (15e pen/80e/96e) dont le dernier au bout des arrêts de jeu.

Qualifs Mondial 2026. Premier rouge en sélection : Ronaldo et la Seleção fébriles

Qualifs Mondial 2026Premier rouge en sélection : Ronaldo et la Seleção fébriles

Huit sur huit pour les Anglais

Dans le groupe K, l'Angleterre a réussi à boucler un parcours parfait. Elle a gagné 2-0 à Tirana contre l'Albanie grâce à un doublé de l'inévitable Harry Kane (74e/82e), qui a ainsi porté à 78 son record de buts avec sa sélection. Les Three Lions de Thomas Tuchel ont remporté leurs huit matches sans encaisser le moindre but. Pour sa part, l'Albanie disputera les barrages.

