Le Portugal défiera l'Espagne en 8e de finale du Mondial 2026. La Seleçao a renversé la Croatie 2-1 en 16e de finale à Toronto, Gonçalo Ramos inscrivant le but de la qualification à la 94e minute.

La VAR en «guest star» Le Portugal crucifie la Croatie et s’offre un choc face à l'Espagne

L'issue est cruelle pour la Croatie, qui avait jusqu'ici toujours atteint les demi-finales lorsqu'elle avait passé la phase de poules en Coupe du monde (soit lors des trois précédentes éditions). D'autant plus que les Croates ont pensé égaliser à 2-2 à la... 103e, la VAR annulant la réussite de Josko Gvardiol pour un hors-jeu.

Cristiano Ronaldo (41 ans), auteur du 1-1 sur penalty pour son troisième but dans ce tournoi, peut donc continuer à rêver d'un premier titre mondial. Son rival d'un soir Luka Modric (40 ans) a quant à lui vu ses espoirs s'envoler définitivement, après quasiment 20 minutes de temps additionnel.

La VAR en «guest star»

Le public a assisté à une deuxième période complètement folle, après une première mi-temps marquée par une domination stérile des Lusitaniens. La Croatie a ouvert la marque à la 53e, sur son premier tir cadré, une frappe du gauche d'Ivan Perisic (37 ans), qui a trompé Diogo Costa après un centre de Josip Stanisic.

La troupe du sélectionneur Zlatko Dalic a même cru doubler la mise à la 56e, mais la réussite de Nikola Vlasic a été annulée pour un hors-jeu. La VAR est d'ailleurs intervenue à quatre reprises en seconde période pour annuler un but en raison d'un hors-jeu, dont trois fois pour frustrer les supporters croates...

Lui-même «victime» de l'assistance vidéo à la 61e, Cristiano Ronaldo a finalement pu égaliser à la 68e sur un penalty, signant son 11e but en Coupe du monde mais le premier dans la phase à élimination directe. Un penalty accordé par... la VAR, décidément précieuse jeudi à Toronto.

Sorti à la 81e, CR7 a assisté du banc au but de la qualification, inscrit par Gonçalo Ramos (94e, 2-1). Le futur attaquant du Milan AC, l'un des quatre Portugais entrés en jeu à la 62e, s'est élevé plus haut que les défenseurs croates pour reprendre de la tête un centre parfait de Rafael Leão.

Place à l'Espagne

Le Portugal a donc gagné le droit d'affronter son voisin espagnol en 8e de finale, dès lundi, à Dallas (21h heure suisse). Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois le 8 juin 2025 à Munich en finale de la Ligue des nations 2024/25, avec à la clé un succès aux tirs au but pour la Seleçao.

Sur le même thème