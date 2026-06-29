Le président de la Fédération saoudienne de football Yasser al-Misehal a annoncé tard dimanche sa démission. Les Faucons verts ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe du monde 2026.

Mondial 2026 Le président de la Fédération saoudienne de football a démissionné

L'Arabie saoudite a terminé dernière du groupe H avec deux points, après deux matches nuls face à l'Uruguay (1-1) et au Cap-Vert (0-0), et une lourde défaite (4-0) contre l'Espagne.

«L'échec de l'équipe nationale à se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du monde est un résultat en deçà de toutes nos ambitions, et j'en assume l'entière responsabilité. Je présente mes excuses à tous ceux qui espéraient voir notre équipe dans une meilleure position», a écrit M. Misehal sur X.

«Convaincu que le sens des responsabilités impose d'offrir l'occasion d'ouvrir une nouvelle phase, j'ai décidé de ne pas poursuivre jusqu'à la fin de mon mandat actuel», a-t-il poursuivi.

بعد سبع سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على ما حظيت به رياضة كرة القدم السعودية من دعم كريم وغير محدود، كان ولا يزال أساساً لكل ما… — ياسر المسحل (@Yalmisehal) June 28, 2026

A la tête de la Fédération depuis sept ans, M. Misehal a joué un rôle central dans la candidature ayant permis au royaume de décrocher l'organisation du Mondial 2034, pièce maîtresse de sa stratégie visant à diversifier son économie encore très dépendante du pétrole en attirant touristes et investisseurs.