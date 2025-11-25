Gianni Infantino, patron italo-suisse de la Fédération internationale de football (FIFA), possède désormais aussi la nationalité libanaise. Un décret en ce sens a été pris, a annoncé la Fédération libanaise (LFA).

Gianni Infantino possède désormais aussi la nationalité libanaise. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le président de la République Joseph Aoun en a informé personnellement la FIFA, a précisé le patron de la LFA Hashem Haidar. Selon lui, le «décret accordant la citoyenneté» à Infantino, dont l'épouse est libanaise, a «été pris car il s'agit d'une personnalité publique rendant des services au Liban».

Un responsable gouvernemental a confirmé la démarche, sous couvert de l'anonymat. «Je ne l'ai pas encore, mais bientôt. J'en suis très fier et très heureux. Je suis déjà Libanais depuis de nombreuses années, aussi est-ce une bonne chose que nous le formalisions», avait déclaré il y a peu Gianni Infantino à la télévision libanaise LBCI.

Un nouveau stade aux frais d’Infantino

Le patron du foot mondial, âgé de 55 ans, est marié à une Libanaise, Leena al-Ashkar, qui travaille au sein de la LFA. Gianni Infantino avait plaidé en faveur de l'érection d'un stade «ultra-moderne» dans le pays, confronté depuis plusieurs années à une crise économique aigüe.

D'après le président de la LFA, Gianni Infantino s'est «engagé à prendre en charge tous les coûts de construction» de cette nouvelle enceinte. «Nous devons acquérir le terrain (pour sa construction) et ils (la FIFA) s'occuperont du reste», a précisé Hashem Haidar, selon qui le nouveau stade sera érigé à Beyrouth.