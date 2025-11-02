  1. Clients Privés
Football Le président du Bayern Herbert Hainer réélu pour trois ans

ATS

2.11.2025 - 15:34

Le président du Bayern Herbert Hainer (71 ans) a été réélu dimanche pour un troisième mandat de trois ans, lors de l'assemblée générale annuelle du club. Le «Rekordmeister» a enregistré pour l'exercice 2024/25 un nouveau record de son chiffre d'affaires.

Herbert Hainer réélu président du Bayern pour un troisième mandat.
Herbert Hainer réélu président du Bayern pour un troisième mandat.
Keystone

Keystone-SDA

02.11.2025, 15:34

Ancien patron d'Adidas, Herbert Hainer a succédé à Uli Hoeness à la tête du Bayern Munich en novembre 2019, et a été une première fois réélu en novembre 2022. Dimanche, il était le seul candidat à sa succession et a été réélu par l'immense majorité des 1990 membres présents (85 contre, 44 abstentions).

Bundesliga. «Cher Dayot Upamecano… » - Le président du Bayern passe un message au joueur Français

Bundesliga«Cher Dayot Upamecano… » - Le président du Bayern passe un message au joueur Français

Au cours de son assemblée générale annuelle, le Bayern a présenté un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024/25 tout proche du milliard d'euros à 978,3 millions d'euros, en hausse de 2,8% par rapport aux 951,5 millions de la saison précédente. Il a dégagé en 2024/25 un bénéfice après imposition de 27,1 millions d'euros.

