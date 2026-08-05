Luke Littler ne connaît actuellement pratiquement aucune limite, que ce soit devant la cible ou en matière de confiance en soi. Le champion du monde de fléchettes, âgé de 19 ans, se considère comme le meilleur sportif de sa génération, devançant même le champion du monde de football Lamine Yamal.

Jusqu'à présent, personne n'a réussi à battre Luke Littler cette année. L'Anglais a remporté tous les tournois majeurs de la Professional Darts Corporation et est en passe de battre un record historique. Il pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à remporter tous les tournois majeurs sur une même année civile.

Dans une interview accordée au journal britannique «The Sun», il a été demandé au jeune homme de 19 ans s’il est actuellement le sportif le plus dominant au monde. Littler a d’abord cité Jannik Sinner, récent vainqueur de Wimbledon, avant toutefois de préciser que, compte tenu de ses victoires, de ses performances et de ses titres, c’est lui qui mériterait la première place.

«Au Mondial, Yamal n’a pas fait grand-chose»

Littler s’en est ensuite pris au champion du monde de football Lamine Yamal, qui a le même âge que lui. «L’Espagne a remporté la Coupe du monde et tout le monde ne parle que de Lamine Yamal. En réalité, il n’a pas fait grand-chose, n’est-ce pas ? Peut-être marqué un but et fait quelques passes décisives», a déclaré la star des fléchettes. Sa conclusion est sans équivoque : «Est-il le meilleur athlète de 19 ans au monde ? Non.»

La pique de Littler n’est pas tout à fait infondée. Yamal a certes disputé les huit matches de la Roja lors du Mondial, mais il n’était pas au meilleur de sa forme en raison d’une récente blessure à la cuisse. Au final, l’attaquant du FC Barcelone a inscrit un but et délivré une passe décisive. Un bilan inférieur à celui qu’il avait affiché lors du titre européen remporté deux ans plus tôt, avec un but et quatre passes décisives.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).