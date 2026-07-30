La Confédération africaine de football (CAF) a appelé ses associations membres à «examiner» le projet de la Fifa de créer une société commerciale ouverte aux investisseurs privés et «à participer au processus de consultation» lancé par l'instance mondiale du football.

Le pojet de Gianni Infantino pour l’avenir de la FIFA a reçu le soutien de la CAF.

«Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, tiendra une réunion du Comité Exécutif de la CAF la semaine prochaine afin, entre autres, d'examiner et d'évaluer l'initiative proposée ‘FIFA Forward Enterprise’», a indiqué la Confédération africaine de football dans un communiqué publié mercredi soir.

Dévoilé mardi, le projet de la Fifa prévoit la création d'une société, la Fifa Forward Enterprise (FFE), chargée de gérer ses activités commerciales (diffusion, sponsoring, billetterie, octroi de licences) et événementielles (Coupe du monde, Coupe du monde des clubs, etc.).

Des investisseurs privés pourront en posséder des parts, mais resteront minoritaires, a promis l'instance, qui espère lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars, sur la base d'une évaluation de la FFE à 20 milliards de dollars. Si le projet voit le jour, chacune des 211 fédérations membres de la Fifa pourrait recevoir une enveloppe exceptionnelle de 20 millions de dollars début 2027 et verra passer sa dotation sur la période 2027-2030 de 8 à 20 millions de dollars.

Mais ce projet, présenté comme une «occasion en or de dynamiser le développement du sport à l'échelle mondiale» par le président de la Fifa Gianni Infantino mercredi, a essuyé de nombreuses critiques, notamment de la part de l'UEFA, des principales fédérations européennes et de l'Union européenne, qui y voient un nouvel exemple de marchandisation du sport, sur fond de soupçons de conflit d'intérêts.

Les confédérations nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC) ont regretté que ce projet ait été rendu public sans que les 211 fédérations membres de la Fifa aient été sondées au préalable. De son côté, la CAF se dit «engagée à poursuivre les consultations (...) afin de soutenir l'augmentation des ressources financières et autres destinées au développement et à la croissance du football en Afrique et dans le monde».