Rebondissement dans la saga Le PSG contre-attaque et réclame 240 millions d’euros à Mbappé !

Arthur Rappaz

17.11.2025

Les avocats du Paris SG ont réclamé à Kylian Mbappé 240 millions d’euros en compensation d'un transfert avorté au club saoudien d’Al Hilal décliné par le joueur, en juillet 2023, lundi devant le conseil des Prud’hommes de Paris.

Agence France-Presse

17.11.2025, 19:11

La demande du club répond aux 263 millions d’euros réclamés par Mbappé notamment pour la requalification de son contrat de CDD en CDI et pour la reconnaissance du harcèlement moral qu'il estime avoir subi à la fin de son contrat.

«Récit fantasque». Kylian Mbappé face au PSG : la saga va connaitre un épisode crucial !

«Récit fantasque»Kylian Mbappé face au PSG : la saga va connaitre un épisode crucial !

Dans les locaux parisiens de la juridiction des prud’hommes, peu habituée à traiter des cas aussi médiatiques, les avocats du Paris SG, venus en nombre, ont tenté un effet de surprise en demandant au conseil prud'homal de se dessaisir de cette affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris. Leur demande a été rejetée.

Devant les prud'hommes, les débats ont débuté un peu avant 16h00, la présidente du conseil rappelant aux deux parties qu'elles n'auraient qu'une heure chacune de plaidoirie.

Un «fantasme»

Le litige empoisonne depuis longtemps les relations entre la star et son ancien club.

La saga continue. Le rendez-vous judiciaire entre Mbappé et le PSG a été fixé

La saga continueLe rendez-vous judiciaire entre Mbappé et le PSG a été fixé

L'attaquant avait été mis à l'écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-24 par le PSG car il ne souhaitait pas prolonger son contrat, qui arrivait à échéance à l'été 2024.

Mbappé avait finalement été réintégré après la première journée du championnat. Le PSG assure que cette réintégration s'est faite au terme d'un accord entre les deux parties stipulant que le joueur devait abandonner une partie des sommes dues à la fin de son contrat pour préserver la santé financière du club. Un «fantasme», selon le camp Mbappé.

Plus de 263 millions d'euros

Le capitaine des Bleus, qui a finalement rejoint le Real Madrid à l'été 2024 sans versement d'une indemnité de transfert au PSG, affirme lui qu'aucun accord pour renoncer à ses salaires n'a existé entre lui et le club, selon son entourage.

Les conseils de Kylian Mbappé réclament désormais au PSG plus de 263 millions d'euros, une somme qui englobe diverses indemnités et rappels de salaires.

Record. Le PSG dégage un chiffre d'affaires qui donne le vertige !

RecordLe PSG dégage un chiffre d'affaires qui donne le vertige !

Les 240 millions d'euros demandés par le PSG pour le transfert avorté en Arabie saoudite incluent 60 millions de dommages et intérêts, selon les avocats du club parisien.

La décision du conseil des Prud'hommes ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.

