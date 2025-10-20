  1. Clients Privés
Ligue des champions Le PSG retrouve Dembélé pour confirmer ses bons débuts

Melchior Cordonier

20.10.2025

Parfaitement lancé en Coupe d'Europe après un succès de prestige à Barcelone (2-1) acquis avec ses «titis», le Paris SG retrouve son Ballon d'Or Ousmane Dembélé pour son déplacement mardi à Leverkusen lors de la 3e journée de Ligue des champions.

Barcelona – PSG 1-2

Barcelona – PSG 1-2

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Agence France-Presse

20.10.2025, 21:36

20.10.2025, 21:38

Après un début de saison marqué par un nombre considérable de blessures qui n'ont pas empêché les Parisiens de confirmer leur statut de champions d'Europe, le PSG recouvre peu à peu ses forces vives.

Pour voyager à Leverkusen, petite ville allemande coincée entre Cologne et Düsseldorf et connue pour être le siège du groupe pharmaceutique Bayer, Luis Enrique peut enfin compter sur le retour de Dembélé, convoqué dans le groupe après six semaines d'absence.

Remis de sa «lésion sévère de l'ischio droit», contractée avec l'équipe de France début septembre, l'attaquant pourrait jouer ses premières minutes en tant que Ballon d'Or, la récompense individuelle suprême remportée il y a un mois.

Absent vendredi soir contre Strasbourg (3-3), le N.10 parisien a repris l'entrainement collectif en fin de semaine dernière et est désormais prêt physiquement à rentrer en jeu.

«C'est le Ballon d'Or, on est content et fier de le retrouver. On sait qu'il va aider l'équipe», a commenté lundi Warren Zaïre-Emery.

Marquinhos aussi de retour

A l'inverse, le coach n'a pas voulu trop en faire: «C'est Ousmane Dembélé, ce n'est pas que le Ballon d'or. C'est la même personne. On est très content d'avoir Ousmane Dembélé et Marquinhos et la semaine dernière Désiré Doué», a déclaré Luis Enrique devant la presse.

Pour cette troisième journée de Ligue des champions, Luis Enrique, qui ne fera prendre aucun risque à ses joueurs, va donc pouvoir enfin compter sur son trio d'attaque aligné en finale en mai face à l'Inter Milan (5-0): Dembélé donc, mais aussi Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia qui ont rejoué contre Strasbourg.

Tous étaient absents à Barcelone le 1er octobre, ce qui n'a pas empêché le PSG, aidé par ses jeunes, de renverser le match et d'engranger une victoire importante (2-1), la deuxième après le large succès contre l'Atalanta Bergame (4-0) pour son entrée en lice.

Mardi face au Bayer Leverkusen, actuel cinquième de Bundesliga et qui compte plusieurs absences, le capitaine Marquinhos fera aussi son retour après sa blessure au quadriceps gauche contractée en fin de match le 22 septembre lors du «Classique» perdu à Marseille.

«Cela fait toujours du bien quand on récupère du monde dans le groupe. Surtout quand ce sont des cadres qui sont là pour nous pousser et donner des conseils comme Marquinhos, Ousmane (Dembélé) ou Désiré (Doué)», a expliqué Warren Zaïre-Emery.

«Je dirais que c'est un leader même s'il ne s'exprime pas beaucoup. Dans le vestiaire, les gens analysent et regardent ce qu'il fait. On est content qu'il revienne. C'est le Ballon d'Or, on est fiers de le retrouver. On sait qu'il va tout faire pour aider l'équipe», a ajouté «WZE».

«Une période particulière»

En revanche, les deux milieux Fabian Ruiz (touché à l'adducteur) et Joao Neves (blessé début octobre) ne sont toujours pas convoqués.

Pour le Portugais, des examens ont montré qu'il était nécessaire de «prolonger le programme de récupération (...) afin de garantir une guérison complète avant son retour à la compétition», a expliqué jeudi le club.

Pour les suppléer, Luis Enrique peut compter sur Zaïre-Emery, très utilisé depuis le début de saison et qui enchaine les bons matches, Lee Kang-In, le jeune Senny Mayulu ou Désiré Doué, qui a joué dans l'entre-jeu vendredi soir.

Freiné déjà deux fois en Ligue 1 (une défaite, un nul), le PSG n'a pour l'instant pas trébuché sur la scène européenne pour défendre son titre, malgré les absences.

«On est dans une période particulière, vu les circonstances» et les absences, a expliqué vendredi le technicien espagnol. «Par expérience nous savons quels seront les mois où tout va se jouer, notre objectif est d'arriver au meilleur moment et gagner tous les trophées».

Cette période s'éloigne peu à peu et la saison du PSG va pouvoir réellement commencer avec le retour de ses cadres.

