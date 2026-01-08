  1. Clients Privés
Trophée des champions Le PSG s’en sort aux penalties après une fin de match haletante

ATS

8.1.2026 - 21:49

Le PSG a tremblé mais s'est offert jeudi aux tirs au but le Trophée des champions (2-2, 4-1 tab) face à l'OM. Ceci après une fin de match assez folle à Koweït.

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.01.2026, 21:49

08.01.2026, 22:58

Les Parisiens remportent leur premier trophée de l'année 2026 grâce à deux arrêts de Lucas Chevalier lors de la séance des tirs au but.

Après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé (13e), Mason Greenwood a égalisé sur penalty pour l'OM (76e) avant que le Parisien Willian Pacho marque contre son camp, mis sous pression par Pierre-Emerick Aubameyang (87e).

Mais en toute fin de match, le remplaçant parisien Gonçalo Ramos a arraché la séance de tirs aux buts (95e).

