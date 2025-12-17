  1. Clients Privés
Coupe Intercontinentale Safonov offre le titre au PSG aux tirs au but

ATS

17.12.2025 - 21:53

Le Paris Saint-Germain a remporté la première Coupe Intercontinentale du football français en battant Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) grâce à Matveï Safonov, brillant sur les tirs au but, mercredi à Doha (Qatar), couronnant une année 2025 quasiment parfaite.

Agence France-Presse

17.12.2025, 21:53

17.12.2025, 21:55

Le PSG a signé un fabuleux sextuplé sur les terres de son actionnaire principal, rejoignant les plus grandes institutions d'Europe comme le FC Barcelone ou le Bayern Munich qui ont réussi pareille levée.

Et le club parisien n'est pas passé loin du sept d'un coup, comme le conte du petit cordonnier: il n'a échoué qu'en finale du premier Mondial des clubs à 32 équipes, contre Chelsea (3-0), l'été dernier.

Le bilan reste extraordinaire pour l'équipe de Luis Enrique, qui a souffert pour faire plier le géant carioca, déjà couronné en Coupe Intercontinentale en 1981 avec Zico contre Liverpool (3-0).

Au Brésil - et en Amérique du Sud plus largement -, où cette compétition revêt toujours une importance énorme, «il y avait une grande attente, Rio était totalement à l'arrêt, mais il faut faire avec», a déclaré Francinne Kaczurowski, une supportrice rencontrée par l'AFP dans un bar bondé de Copacabana.

«Notre équipe n'a pas de mécène comme le PSG, qui est arrivé à ce niveau grâce à des investissements d'un pays arabe», renchérit Douglas Rodriguez, un autre fan, la larme à l'oeil, «je suis super fier, nous avons joué d'égal à égal avec eux».

Le PSG a presque tout raflé en 2025: sa toute première Ligue des champions, la Coupe, le Championnat et le Trophée des champions en France, la Super Coupe d'Europe et enfin ce trophée qu'aucune équipe française n'avait jamais disputé. Champion d'Europe en 1993, l'Olympique de Marseille avait été exclu sur les braises de l'affaire VA-OM.

Le héros de cette grande première s'appelle Safonov. Titularisé pour la quatrième fois de rang dans le but, alors que Lucas Chevalier, pas assez convaincant depuis son arrivée à Paris, est remis de sa blessure à une cheville depuis deux rencontres, le Russe a marqué de précieux points.

Safonov détourne quatre tirs au but

Il a détourné les quatre dernières tentatives de Fla, notamment celle de Pedro, qui avait essayé de la piéger en marquant un net temps d'arrêt avant sa frappe.

Le Brésilien a bien essayé d'obtenir un retirage, arguant que Safonov avait bougé de sa ligne avant le tir, mais l'arbitre américain Ismail Elfath lui a dit non.

Les prouesses du portier russe ont peut-être relancé une guerre des goals à Paris, où Lucas Chevalier était le numéro un depuis le début de la saison avant de se blesser dans une période où les doutes se sont immiscés sur ses performances.

Safonov n'a rien pu faire sur le penalty parfaitement tiré dans le cours des 90 minutes par un spécialiste de l'exercice, l'Italien Jorginho (62 s.p.), consécutif à une faute de Marquinhos sur l'Uruguayen Giorgian De Arrascaeta. Le capitaine parisien a relancé Flamengo qui n'était pas dangereux jusqu'alors.

A un partout les Brésiliens ont défendu bec et ongles au stade Al Rayyan, regroupés, et ont tout fait pour ralentir le jeu, n'hésitant pas à utiliser les tirages de maillots.

Avant le penalty de Jorginho le PSG pensait se diriger vers une victoire sans trop forcer, grâce à un but du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (38), bien aidé par la déviation insuffisante du gardien Rossi qui a remis le ballon dans sa course.

Le centre venait de Désiré Doué, pour sa première titularisation depuis le 29 octobre et sa blessure à Lorient.

Autre bonne nouvelle venue de l'infirmerie, Ousmane Dembélé aussi a rejoué, remplaçant Doué (78). Mais le Ballon d'or n'a pas brillé, il a manqué une balle de match (116) ainsi que son tir au but, frappé largement au-dessus. Bradley Barcola toujours à la peine a aussi manqué son entrée et son tir au but.

Mais l'essentiel était fait, le formidable sextuplé.

