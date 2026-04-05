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Eredivisie Le PSV Eindhoven sacré champion des Pays-Bas pour la 27e fois

ATS

5.4.2026 - 20:00

Le PSV Eindhoven est devenu dimanche champion des Pays-Bas pour la 27e fois de son histoire au terme de la 29e journée d'Eredivisie. Le club compte 17 points d'avance sur son poursuivant à cinq journées du terme de la saison.

Keystone-SDA

05.04.2026, 20:00

05.04.2026, 23:32

Vainqueurs samedi du FC Utrecht (4-3), les hommes de Peter Bosz ont profité du faux-pas du Feyenoord Rotterdam dimanche à Volendam (0-0) pour obtenir la certitude mathématique d'être sacrés.

Avec 23 victoires pour seulement quatre défaites, le PSV, 71 points, a réalisé une campagne lui permettant de posséder 17 unités d'avance sur son dauphin, notamment grâce à une attaque de feu: 82 buts, soit une moyenne de 2,8 buts par match. Ce résultat assure au club de disputer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine.

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