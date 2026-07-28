Le Rayo Vallecano se retrouve sans stade à moins de trois semaines du début de la saison. Le gouvernement régional de Madrid a ordonné la réalisation urgente de travaux pour des raisons de sécurité.

Le Rayo Vallecano est privé de stade à moins de 3 semaines du début de la saison

Football Le Rayo Vallecano privé de stade pour le début de la saison

Les autorités régionales ont retiré la concession du stade au club finaliste de la dernière Conference League, le temps de réaliser la réfection qui pourrait durer des mois selon des médias locaux.

Le gouvernement régional «va agir de toute urgence pour garantir la sécurité» du stade de Vallecas, a déclaré à la presse le ministre régional de la Culture, du Tourisme et du Sport, Mariano de Paco Serrano. L'objectif est que le Rayo puisse réintégrer son enceinte «dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté.

Le Rayo, club du sud-est de Madrid, s'enorgueillit de son identité ouvrière. Son stade, qui compte environ 15'000 places, était réputé pour être vétuste, aux antipodes des standards du foot moderne. Le gouvernement régional de Madrid a constaté dans un communiqué «l'état d'obsolescence généralisée» des installations, avec des inquiétudes sur la sécurité des personnes et l'hygiène.

En attendant la remise à niveau de son enceinte, le Rayo Vallecano va devoir trouver une solution pour disputer ses rencontres à domicile. Le président de la Ligue professionnelle Javier Tebas a affirmé que le club disposait d'un stade de remplacement, sans préciser lequel.

Le Rayo débute la saison 2026/27 par un déplacement à Séville le 15 août, suivi par la réception d'Alavés le 20.