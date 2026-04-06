Les quarts de finale aller de la Ligue des champions seront marqués par le grand classique entre les deux géants européens du Real Madrid et du Bayern Munich, mardi dès 21h. Arsenal affrontera le Sporting à Lisbonne dans le même temps.

Real Madrid - Bayern, un choc XXL en quarts de finale. EPA

Keystone-SDA ATS

Affiche la plus souvent jouée sur la scène européenne avec 28 confrontations entre les deux équipes, le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich a pris depuis ce week-end une importance cruciale pour les Madrilènes.

Battus à Majorque (2-1) en Liga malgré le retour de Kylian Mbappé comme titulaire après sa blessure au genou gauche, les Merengues ont sérieusement handicapé leurs chances de titre, à sept points du Barça. Alvaro Arbeloa est donc à nouveau sous pression pour la réception d'un Bayern étincelant cette saison.

Les Madrilènes peuvent néanmoins aborder avec un certain optimisme ce duel. Convaincants tombeurs de Manchester City en 8es de finale, ils peuvent aussi s'appuyer sur un historique favorable: le Real est sorti vainqueur des quatre dernières doubles confrontations face au «Rekordmeister» sur la scène européenne, la dernière fois en demi-finale de la Ligue des champions 2023/24.

Largement en tête de la Bundesliga, le Bayern de Vincent Kompany a pour sa part balayé l'Atalanta en 8es de finale (10-2 en score cumulé). Seule interrogation pour les Bavarois: la présence ou non d'Harry Kane. Blessé à la cheville en sélection, l'attaquant anglais n'a pas joué ce week-end, mais s'est bien entraîné lundi.

Arsenal pour éloigner les doutes

Arsenal avait impressionné toute l'Europe jusqu'en mars. Mais la belle machine des Gunners, qui leur a permis de dominer la Premier League dont ils occupent toujours la première place, s'est quelque peu enrayée avant de se déplacer à Lisbonne mardi (21h00) sur la pelouse du Sporting Portugal.

En quelques semaines, Arsenal a vu deux de ses espoirs de titre s'envoler, avec une finale de Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City, et surtout une élimination surprise en quart de la Coupe d'Angleterre samedi contre le club de deuxième division de Southampton (2-1).

Son rêve de quadruplé envolé, le leader de Premier League a vu ressurgir ses vieux démons: ceux d'une équipe souvent bien placée, mais incapable de remporter le moindre trophée majeur depuis 2020. Et son buteur suédois Viktor Gyokeres, ancien de la maison lisboète, a sans doute prévenu les siens: si le Sporting n'a plus joué les quarts de la C1 depuis 1983, il n'a perdu aucun de ses cinq matches européens au stade José Alvalade cette saison.