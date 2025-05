Le Real Madrid en pleine tourmente, l’espoir de Sommer

La gestion de crise en Liga du Real Madrid, le duel à distance entre Naples et l'Inter en Série A ou encore un possible premier titre de sa carrière pour Harry Kane avec le Bayern vont occuper le week-end de football européen.

Rien ne va plus pour Arda Guler et le Real Madrid. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Espagne : le Real Madrid sans défense

En pleine crise sportive et institutionnelle après son élimination en Ligue des champions et son revers en finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone (3-2 a.p), le Real Madrid (2e, 72 points) doit impérativement s'imposer à domicile dimanche (14h00) contre le Celta Vigo (7e, 46 points), à la lutte pour retrouver l'Europe, pour espérer rattraper le Barça (1er, 76 points).

Privé sur blessure de Dani Carvajal, du Brésilien Eder Militao, de l'Allemand Antonio Rüdiger (par ailleurs suspendu pour son comportement contre le Barça), de l'Autrichien David Alaba et du Français Ferland Mendy, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, annoncé proche d'un départ en fin de saison pour devenir sélectionneur du Brésil, aborde ce sprint final en championnat avec une défense décimée.

Le club catalan, qui sort d'un nul spectaculaire (3-3) en demi-finale aller de la Ligue des champions face à l'Inter, va tenter de conserver son invincibilité de 2025 en Liga samedi (21h00) sur la pelouse de Valladolid (20e, 16 points, déjà relégué). L'entraîneur allemand Hansi Flick devrait faire tourner en vue de la manche retour de C1 à Milan.

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann (3e, 66 points), largué dans la course au titre, est opposé samedi (14h00) à Alavés (17e, 34 points).

Angleterre : Liverpool, le match d'après

Virgil van Dijk, Mohamed Salah et compagnie étrennent leur titre de champions d'Angleterre sur la pelouse de Chelsea dimanche (17h30), une semaine après leur couronnement.

Ils soulèveront le trophée le 25 mai à Anfield, en clôture de la Premier League, puis défileront dans les rues de Liverpool le lendemain. Mais, en attendant, le championnat n'est pas fini, et surtout pas pour Chelsea.

Le club de Londres court après un billet qualificatif pour la prochaine Ligue des champions, au même titre que Newcastle, Manchester City, Nottingham Forest et Aston Villa. Et la bataille s'annonce féroce et indécise jusqu'au bout.

Arsenal, actuel dauphin de Liverpool, reçoit de son côté Bournemouth, samedi (18h30), avec en tête la demi-finale retour de C1 à Paris, mercredi.

Demi-finalistes de Ligue Europa, Manchester United et Tottenham espèrent aussi prendre de l'élan, et éviter les blessures, dimanche (15h00) contre Brentford et West Ham.

Italie : Naples pour confirmer, l’Inter pour espérer

Six jours après avoir repris les commandes de la Serie A, grâce à trois victoires d'affilée, Naples peut porter son avance sur l’Inter de trois à six points, au moins pendant quelques heures. Le Napoli (74 pts) se déplace à Lecce (17e) samedi (18h00), avant que l’Inter (2e, 71 pts) ne reçoive Vérone (15e) à 20h45.

L’Inter n’a plus gagné depuis plus de trois semaines, mais les champions d’Italie en titre ont rassuré leurs supporters en tenant en échec le FC Barcelone (3-3) dans son stade. Si Simone Inzaghi a récupéré Marcus Thuram et Denzel Dumfries, en pleine forme et auteurs des trois buts milanais contre le Barça, il pourrait être privé de son capitaine Lautaro Martinez, sorti sur blessure mercredi.

La course à l’Europe reste très indécise avec cinq équipes, de la 4e à la 8e places, en trois points: l’AS Rome (6e) reçoit la Fiorentina (8e) dimanche, tandis que la Juventus (4e) se déplace à Bologne (5e), qu’elle ne devance que d’un point.

En bas de tableau, la relégation de Monza en Serie B pourrait être validée: la lanterne rouge reçoit l’Atalanta (3e) dimanche (15h00).

Allemagne : le Bayern à une victoire du titre

Le Bayern Munich se déplace samedi (15h30) sur la pelouse du RB Leipzig avec l'occasion de décrocher un 34e titre de champion d'Allemagne, à deux journées de la fin. Les joueurs de Vincent Kompany ont juste besoin d'une victoire.

Les Munichois seront privés de leur attaquant anglais Harry Kane, suspendu pour un cinquième carton jaune cette saison en Bundesliga, lors de la 31e journée. Ce qui n'empêcherait pas le meilleur buteur de Bundesliga de fêter son éventuel premier titre de sa carrière.

Derrière le Bayern et Leverkusen, Francfort (3e, 55) peut valider dès dimanche (19h30) à Mayence (7e, 47) sa place en Ligue des champions en cas de victoire, alors que la lutte pour la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine C1, est plus serrée que jamais.

Le Borussia Dortmund (6e, 48 pts) s'est totalement relancé dans cette lutte, avec seulement trois points de retard sur Fribourg. Le BVB de Niko Kovac est invaincu depuis un mois et demi en championnat et reçoit Wolfsburg (12e, 39) samedi (18h30).