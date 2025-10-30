  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dommages et intérêts Le Real Madrid et le promoteur de la Superligue s’en prennent à l’UEFA

Gregoire Galley

30.10.2025

Le Real Madrid et le promoteur de la Superligue A22 Sports Management vont réclamer plus de 4 milliards d'euros de dommages et intérêts à l'UEFA. L'instance est accusée d'avoir torpillé le projet, a confirmé une source proche du dossier.

Le Real Madrid a l’UEFA dans son viseur.
Le Real Madrid a l’UEFA dans son viseur.
ats

Keystone-ATS

30.10.2025, 13:39

Selon la Cour d'appel de Madrid, l'UEFA avait «abusé de sa position dominante» en tentant d'empêcher la création de cette compétition concurrente à la Ligue des champions qui avait failli faire imploser le football européen en 2021. Cela ouvre ainsi la voie à des poursuites judiciaires, selon A22 et le Real.

Le promoteur du projet avait «salué» dans un communiqué ce «troisième jugement consécutif» considérant le «monopole» de l'UEFA comme «illégal» au regard du droit européen, assurant que l'instance européenne avait causé «de graves préjudices à de nombreux clubs, joueurs et autres parties prenantes». A22 regrette que l'UEFA ait «refusé toute voie de compromis» et de «réformes» malgré plusieurs mois de discussions, et affirme ne pas avoir «d'autre choix» que «d'engager des procédures afin d'obtenir réparation des préjudices subis».

La portée de cette décision du tribunal madrilène est cependant incertaine. Elle sanctionne les règles de l'UEFA en vigueur en 2021, au moment de l'ouverture de cette procédure, mais qui ont été modifiées l'année suivante.

Les plus lus

Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
«C'est un désastre» - Un voilier endommagé par le survol d'un avion
Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»
Cagnottes en ligne pour une fausse leucémie: Prison avec sursis pour deux ex-époux