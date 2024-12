Le Real Madrid sera opposé à Salzbourg, au club saoudien d'Al Hilal et aux Mexicains de Pachuca au premier tour du Mondial des clubs. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Miami.

Le Real Madrid jouera contre Salzbourg. KEYSTONE

ATS

La première édition de cette nouvelle compétition quadriennale, très critiquée par les joueurs et les ligues nationales, se déroulera du 15 juin au 13 juillet prochain aux Etats-Unis, à un an de la Coupe du monde organisée aux USA, au Mexique et au Canada.

La rencontre entre le champion d'Europe en titre madrilène et les Saoudiens d'Al Hilal sera l'occasion de retrouvailles entre Kylian Mbappé et la star brésilienne Neymar avec qui il a formé un célèbre duo au PSG entre 2017 et 2023.

Le Bayern Munich devrait également s'en sortir face à Benfica, Boca Juniors et Auckland City dans la poule C, tout comme le Manchester City de Pep Guardiola, vainqueur de la Ligue des champions en 2023, avec la Juventus, le Wydad Casablanca et le club émirati d'Al Ain (groupe G).

Le PSG n'a en revanche pas été gâté par le tirage et devra se montrer particulièrement solide pour s'extraire de la poule B. Les champions de France entreront en lice contre l'Atlético Madrid avant de devoir défier Botafogo, tout frais vainqueur de la Copa Libertadores.

Enfin, l'Inter Milan, champion d'Italie et finaliste de la C1 en 2023, se frottera à Palmeiras, Porto et aux Egyptiens d'Al Ahly.

Ce premier Mondial des clubs fait l'objet d'une ferme opposition de la part des joueurs et des ligues nationales qui dénoncent les cadences infernales dans le football. Le syndicat mondial des joueurs (Fifpro) et l'Association européenne des ligues ont ainsi déposé en octobre une plainte auprès de la Commission européenne contre la FIFA, accusée d'abuser de sa position dominante concernant l'élaboration du calendrier.

Plusieurs joueurs de premier plan, comme le Ballon d'Or espagnol Rodri, le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk ou le Français Aurélien Tchouaméni ont même émis l'idée d'une grève pour protester contre l'accumulation des matches, déjà perceptible avec la nouvelle formule de la Ligue des champions.

