Supercoupe d’Espagne Le Real sort vainqueur du choc madrilène et rejoint le Barça en finale

Melchior Cordonier

8.1.2026

Sans sa superstar Kylian Mbappé, toujours blessé au genou gauche, le Real Madrid a maté son voisin l'Atlético Madrid (2-1) jeudi en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite et rejoint son éternel rival, le FC Barcelone, en finale.

Agence France-Presse

08.01.2026, 22:45

08.01.2026, 22:58

Il y aura donc bien un Clasico, dimanche à Jeddah!

Un nouveau choc planétaire entre les deux géants espagnols, souhaité de (presque) tous dans le royaume saoudien, qui débourse chaque saison plusieurs dizaines de millions d'euros pour accueillir la compétition.

Difficile d'en prédire l'issue, même si le Barça, tenant du titre et sur une série de neuf victoires consécutives, paraît légèrement favori pour conserver sa couronne face à un Real encore loin d'être serein, et sauvé par le talent des stars.

Le club merengue, devancé par son rival catalan en championnat (4 points de retard), jouera, bien sûr, pour décrocher son premier trophée de la saison, mais aussi pour offrir un nouveau sursis à son entraîneur Xabi Alonso, toujours menacé malgré ce succès acquis dans la douleur.

Supercoupe d'Espagne. Porté par Raphinha, le Barça humilie l'Athletic Bilbao et file en finale

De grands regrets pour l'Atlético

Certains spectateurs du stade King Abdullah - l'une des vitrines de la candidature de l'Arabie saoudite à l'organisation de la Coupe du monde 2034 - venaient à peine de trouver leur siège, lorsque le capitaine madrilène Federico Valverde a catapulté un coup franc surpuissant de 30 mètres pour ouvrir le score (2e, 1-0).

Ce coup de canon dès la 76e seconde de jeu a bouleversé les plans de l'entraîneur rojiblanco Diego Simeone, et poussé l'Atlético à attaquer, alors qu'il préfère habituellement résister pour mieux piquer.

Les Colchoneros, auteurs de plusieurs bons mouvements collectifs sans parvenir à créer du danger, ont cependant failli se faire punir en contre par le Brésilien Rodrygo, qui a manqué la balle de break en butant sur le gardien slovène Jan Oblak (28e).

Vinicius Junior, très attendu en l'absence de Kylian Mbappé, toujours blessé au genou gauche, a lui raté le cadre de la tête (29e), loin d'être son secteur favori, prolongeant sa série noire avec un 16e match consécutif sans trouver le chemin des filets.

Brouillons, les hommes de Xabi Alonso n'ont ensuite fait que subir jusqu'à la mi-temps, mais ils ont conservé leur avantage grâce à trois parades de l'inévitable Thibaut Courtois (32e, 33e, 40e), à la maladresse du colosse norvégien Alexander Sorloth seul devant la cage (35e) et un sauvetage du roc allemand Antonio Rudiger (40e).

Sans Mbappé, remplacé par le jeune Gonzalo Garcia, transparent après son superbe triplé dimanche en Liga face au Betis Séville (5-1), le Real s'en est ensuite remis au talent individuel de Rodrygo, qui n'a pas raté son deuxième face à face avec Oblak (55e, 2-0) pour creuser l'écart.

Mais les fondations de la Maison Blanche, qui avait pris l'eau en septembre dernier lors du premier derby de la saison (5-2), restent bien fragiles. Et Alexander Sorloth, maladroit sur ses trois premières opportunités, a fini par régler la mire et relancer rapidement les siens de la tête dans le dos de Raul Asencio (59e, 2-1).

Le buteur scandinave aurait pu égaliser quelques minutes plus tard, mais il a encore trouvé Courtois sur sa route (65e), tout comme Antoine Griezmann (82e), entré en jeu à la 60e minute.

Maintenus en vie par Jan Oblak (79e), l'Atlético a eu trois opportunités d'arracher une séance de tirs au but, mais Marcos Llorente a frôlé le poteau à deux reprises, du gauche (84e) puis du droit (86e), et l'Argentin Julian Alvarez, héros du derby en septembre (5-2) a trop croisé sa frappe (90e+6).

