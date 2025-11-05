  1. Clients Privés
La saga continue Le rendez-vous judiciaire entre Mbappé et le PSG a été fixé

Clara Francey

5.11.2025

L'attaquant français Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, sont convoqués le 17 novembre pour une audience aux prud'hommes de Paris dans le cadre d'un des volets du contentieux qui les oppose, a appris mercredi l'AFP de source judiciaire.

Agence France-Presse

05.11.2025, 14:47

05.11.2025, 14:50

Le joueur madrilène, qui a quitté le PSG à l'été 2024, «demande la requalification de son CDD en CDI», a précisé cette source judiciaire à l'AFP. L'audience aura lieu le lundi 17 novembre, à 13H00, devant la section «activités diverses» du tribunal.

L'affaire sera directement jugée, sans passer par une procédure de conciliation, compte tenu des griefs qui sont faits, a détaillé cette source. Reste que la décision devrait survenir dans plusieurs mois, en raison des délais en vigueur aux prud'hommes. Contacté par l'AFP, l'entourage de Mbappé n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Depuis plusieurs mois, Mbappé, parti libre au Real Madrid à l'été 2024, multiplie les procédures judiciaires. Il demande, entre autres, le versement de 55 millions d'euros, correspondant aux trois derniers mois de salaire de son contrat de travail ainsi que des primes de signature et d'éthique, tous impayés.

En effet, selon son entourage, aucun accord pour y renoncer n'a existé entre lui et le club. Un «récit fantasque», affirme le PSG, qui pointe des réunions au coeur de l'été 2023 en vue de réintégrer le joueur, mis à l'écart lors du début de saison, dans l'équipe.

Le club assure que les deux parties avaient noué un accord verbal stipulant que le joueur, appelé à partir sans indemnité de transfert, abandonnait une partie des sommes dues en fin de son contrat pour préserver la santé financière du club. Un «fantasme», selon le camp Mbappé.

Dans ce dossier, le joueur avait obtenu en avril la saisie conservatoire des 55 millions sur les comptes du PSG, mais cette décision a ensuite été annulée le 26 mai par la justice. Selon une source proche du dossier, cette somme reste saisie jusqu'à l'audience d'appel, dont la date n'est toujours pas connue.

Les deux camps ont longtemps ferraillé devant les instances sportives, qui se sont dites inaptes à faire exécuter leurs décisions favorables au joueur. Dans le volet pénal, en juillet, la star du Real Madrid a retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion visant son ancien club, déposée le 16 mai dernier. En dépit de ce retrait, l'information judiciaire contre X pour harcèlement moral était toujours en cours cet été.

Par cette plainte, Kylian Mbappé voulait dénoncer notamment son placement à l'été 2023 dans le «loft» du PSG. Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste à mettre des joueurs à l'écart de l'effectif et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris.

