«Le résultat contre les Tchèques sera important»

Jeudi, l'équipe de Suisse disputera son dernier match de préparation avant l'Euro à domicile. A Winterthour, elle tentera de mettre fin à sa série de défaites et de générer un peu d'euphorie en affrontant la Tchéquie. Huit matches que les Suissesses attendent une victoire. En Ligue des nations, l'équipe de Pia Sundhage n'a pas fait bonne figure, ce qui a entraîné sa relégation de la Ligue A. Non seulement les résultats ont été décevants, mais les performances ont souvent laissé à désirer. La coach a donc été vivement et logiquement critiquée.

25.06.2025