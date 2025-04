Après deux ruptures des ligaments croisés, Svenja Fölmli est de retour en équipe de Suisse à l'occasion de la deuxième fenêtre de la Ligue des nations. L'attaquante de 22 ans vise une place dans le cadre de l'Euro à domicile, mais elle est consciente de la difficulté de sa tâche.

Svenja Fölmli (SC Fribourg) est de retour en équipe de Suisse. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Svenja Fölmli entrevoit enfin le bout du tunnel, après un long calvaire. Au cours des deux dernières années et demie, elle s'est fait deux fois les croisés: en octobre 2022, c'est le genou droit qui avait été touché, et en novembre 2023, quatre mois seulement après son retour, c'était le genou gauche.

«Mentalement, il a été plus difficile de revenir sur le terrain après la deuxième rupture du ligament croisé», soulignait-elle mardi en conférence de presse, «en raison de complications: je ne pouvais pas tendre correctement la jambe, et nous avons dû procéder à une deuxième intervention. Cela a pris un peu plus de temps, mais maintenant je me sens à nouveau en sécurité».

La Lucernoise n'a toutefois jamais songé à mettre fin à sa jeune carrière. Elle se réjouit de pouvoir à nouveau fouler les pelouses en ayant tourné l'interminable page de la rééducation. «Je suis quelqu'un qui aime les défis. Bien sûr, c'était un défi inutile, mais je l'ai quand même accepté et j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti», lâche-t-elle.

Même après sa deuxième rupture des ligaments croisés, Svenja Fölmli a toujours affiché un état d'esprit positif dès le début de sa convalescence. «Avec le championnat d'Europe à domicile, j'ai heureusement toujours eu un objectif en tête vers lequel je voulais travailler», glisse-t-elle.

Exercée à la patience

Depuis ses débuts en septembre 2019, Svenja Fölmli a disputé 22 matches internationaux. Sa dernière apparition sous le maillot suisse remonte à plus d'un an et demi. Pourtant, sa route vers une place dans le onze de départ semblait toute tracée avec une ascension fulgurante.

Au FC Lucerne, Fölmli était rapidement devenue un pilier de l'équipe, malgré son jeune âge. A l'été 2021, elle a été transférée en Bundesliga, où elle a également rapidement pris ses marques et obtenu beaucoup de temps de jeu, avant que les graves blessures ne la fassent reculer dans son développement.

Aujourd'hui, l'attaquante du SC Fribourg veut prendre un nouveau départ. «Après une si longue pause due à une blessure, il faut un certain temps pour retrouver un niveau normal», rappelle-t-elle. Les premiers entraînements en équipe ont été difficiles: «Je voulais faire des choses, mais ça ne fonctionnait pas encore comme je le voulais. J'ai dû apprendre à être patiente.»

Fölmli reste sur six matches sans but marqué en club, mais elle ne se laisse pas déstabiliser: «Avant ma blessure, je me serais sans doute énervée. Maintenant, je suis dans un processus complètement différent et je sais qu'il me faut simplement encore un peu de temps pour atteindre à nouveau le niveau souhaité. C'est difficile à dire en pourcentage: mais je ne suis certainement pas encore là où j'aimerais être.»

Prudence

Malgré tout, Svenja Fölmli a été convoquée pour la première fois par Pia Sundhage. Avec sa robustesse, elle peut incarner un nouvel élément dans le jeu d'attaque des Suissesses. Au cours de l'ère Nils Nielsen, elle s'était contentée d'un rôle de remplaçante. Lors de l'Euro 2022 en Angleterre, elle n'avait d'ailleurs été alignée que pour le dernier match de groupe sans enjeu.

«Penser que je jouerai un rôle plus important lors de l'Euro à domicile serait présomptueux à l'heure actuelle. Je reviens de deux graves blessures, j'ai maintenant six mois pour me montrer. Ce serait déjà un succès pour moi si je faisais partie de la sélection», déclare prudemment la joueuse de Suisse centrale, pourtant d'ordinaire sûre d'elle.

Svenja Fölmli préfère laisser parler les actes, comme ce fut le cas lors de son retour avec le SC Fribourg à la mi-janvier lorsqu'elle avait marqué un but somptueux pour son premier match officiel après sa pause forcée de 14 mois. Elle espère à nouveau marquer les esprits vendredi, lorsque la Suisse affrontera la France à Saint-Gall lors de la 3e journée de la Ligue des nations.