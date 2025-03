Championne du monde 2022, vainqueur de la Copa America en 2021 et 2024 et désormais première qualifiée de la zone Amsud pour le Mondial 2026, l'Argentine a réaffirmé sa domination en balayant son rival brésilien 4-1 mardi à Buenos Aires. L'Albiceleste a relégué son voisin à dix longueurs.

Nommé entraîneur intérimaire en août 2018 alors qu'il n'avait jamais dirigé un club, Lionel Scaloni continue de mener avec succès un mélange de joueurs à pleine maturité (De Paul, Mac Allister, Dybala, L. Martinez, Alvarez), de vétérans en fin de cycle (Otamendi, Acuna, Paredes) et de jeunes talents en pleine éclosion (Garnacho, Diablito Echeverri).

Avec la qualification tôt en poche pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, l'Argentine peut se tourner vers un ambitieux rêve de doublé après avoir conquis le trophée suprême en 2022 face à la France au Qatar. Seule se pose la question de la longévité de sa légende Lionel Messi, qui aura 39 ans en juin 2026. Le contrat de Scaloni court lui aussi jusqu'au Mondial.

Messi compte passer la sixième

Octuple Ballon d'or, Lionel Messi sera-t-il toujours capable dans un peu plus d'un an de guider les siens, lui qui a déclaré forfait pour cette fenêtre internationale pour une gêne musculaire ?

Il venait pourtant de reprendre la compétition après trois matches de repos mais a, semble-t-il, préféré ne pas prendre de risques. «Comme toujours, je voulais être là, mais au dernier moment une petite blessure m'oblige à m'arrêter un moment avant de rejouer», a indiqué Messi sur ses réseaux sociaux.

Eloigné du haut niveau du football européen à l'Inter Miami et évoluant dans un championnat nord-américain bien moins relevé, qui lui permet de doser ses efforts, Messi s'est dit conscient que chaque match avec l'Argentine est potentiellement son dernier.

«Je ne sais pas si je vais jouer la Coupe du Monde 2026. Je sais que c'est proche, mais en même temps, c'est dans longtemps. Je n'y pense pas encore. Je vis au jour le jour sans penser au-delà», avait confié «La Pulga» en octobre à l'agence de contenu numérique de football 433.

Son rival Cristiano Ronaldo (Al-Nassr FC, Arabie Saoudite), qui lui aura 41 ans en 2026, compte en tout cas en être pour tenter de conquérir le seul titre majeur qui manque à son immense palmarès, même si sa place de titulaire ne paraît plus aussi évidente au sein d'une sélection du Portugal riche de talents. Tout le contraire d'un Messi indiscutable et à la baguette des offensives argentines. Chasseurs de records, Messi et Ronaldo visent une participation inédite à une sixième Coupe du monde.

L'Argentine est de fait en très grande forme depuis son triomphe d'un petit but contre le Brésil (1-0) au Maracana, en finale de la Copa America 2021. Son dernier succès dans la compétition continentale remontait alors à 1993.

Une première consécration pour Messi qui n'avait avant cela rien gagné sous le maillot rayé bleu ciel et blanc hors JO 2008. D'autant plus chez le rival brésilien, qui avait remporté l'édition précédente de 2019, battant sèchement l'Argentine 2-0 en demies.

L'Albiceleste cumulait alors les frustrations avec ce huitième de finale du Mondial 2018 en Russie perdu contre la France (4-3) qui a précipité la chute de Jorge Sampaoli, remplacé à l'époque par un Lionel Scaloni au CV d'entraîneur presque vide.

Elle a depuis enchaîné les trophées avec d'abord une performance de haut vol (3-0) en «Finalissima» contre l'Italie en juin 2022, puis la vengeance contre la France aux tis au but en finale du Mondial au Qatar, et enfin une deuxième Copa America en 2024 (1-0 en prolongations contre la Colombie).

Ces qualifications pour le Mondial 2026 ont confirmé l'appétit et la confiance qui règne au sein de la sélection argentine. Celle-ci brigue un doublé que seuls l'Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962) ont réalisé jusqu'ici.