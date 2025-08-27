  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions dames Le rêve est toujours permis pour YB

ATS

27.8.2025 - 18:25

Les Young Boys peuvent toujours rêver de disputer la Ligue des champions dames. Les Bernoises se sont qualifiées pour la finale du tournoi du 2e tour de qualification.

Stephanie Waeber a inscrit le seul but de la rencontre.
Stephanie Waeber a inscrit le seul but de la rencontre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 18:25

En demi-finale à Paphos, à Chypre, les championnes de Suisse ont battu Apollon Limassol 1-0. Le but décisif a été inscrit à la 71e sur penalty par la capitaine Stephanie Waeber.

En finale samedi, YB affrontera les Danoises de Fortuna Hjörring ou les Ecossaises d'Hibernian Edimbourg. Pour atteindre la Ligue des champions, il faudrait ensuite encore franchir le 3e tour qualificatif.

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Visé par une enquête, Jean Imbert prend une lourde décision
Ce milliardaire philanthrope est dans le viseur de Trump
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Une erreur récurrente des touristes fait rigoler les Islandais
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite