Les Young Boys peuvent toujours rêver de disputer la Ligue des champions dames. Les Bernoises se sont qualifiées pour la finale du tournoi du 2e tour de qualification.

Stephanie Waeber a inscrit le seul but de la rencontre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En demi-finale à Paphos, à Chypre, les championnes de Suisse ont battu Apollon Limassol 1-0. Le but décisif a été inscrit à la 71e sur penalty par la capitaine Stephanie Waeber.

En finale samedi, YB affrontera les Danoises de Fortuna Hjörring ou les Ecossaises d'Hibernian Edimbourg. Pour atteindre la Ligue des champions, il faudrait ensuite encore franchir le 3e tour qualificatif.