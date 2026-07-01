L'Equateur doit trouver un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Sebastian Beccacece a démissionné dans la foulée de la défaite 2-0 face au Mexique en 16es de finale du Mondial.

Mondial 2026 Un nouveau sélectionneur démissionne dans la foulée de l’élimination

«Les résultats ont donné le ton, et je dois dire adieu à une famille magnifique et merveilleuse», a déclaré l'Argentin de 45 ans après la défaite au stade Azteca à Mexico mardi. Il a toutefois ajouté qu'il partait avec «une grande gratitude, une grande sérénité et en paix, car nous avons tout donné».

Beccacece a été à la tête de l'équipe nationale d'Équateur pendant près de deux ans.

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