Le sélectionneur de la Tchéquie Miroslav Koubek a été remercié. Il a fait les frais d'une élimination précoce au premier tour du Mondial 2026, a annoncé la Fédération tchèque de football (FACR) lundi.

Mondial 2026 Éliminée dès le premier tour, la Tchéquie se sépare de Miroslav Koubek

«Nous nous sommes mis d'accord avec l'entraîneur Miroslav Koubek pour mettre fin à notre collaboration» David Trunda Président de la FACR

Le technicien de 74 ans avait qualifié sa sélection pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 20 ans à la faveur de deux victoires à l'issue d'une double séance de tirs au but aux dépens de l'Irlande et du Danemark en mars lors des barrages européens.

Mais les Tchèques n'ont pas réussi leur retour dans le tournoi planétaire, s'inclinant largement (3-0) devant le Mexique, un des pays hôtes, et la Corée du Sud (2-1), et devant se contenter d'un nul contre l'Afrique du Sud (1-1).

Sévèrement critiqué après ce fiasco, Koubek, qui avait pris les rênes de l'équipe avant les barrages, a dû jeter l'éponge.

«Dans cette atmosphère, mon travail pour l'équipe nationale tchèque n'aurait plus aucun sens», a-t-il expliqué, cité dans le communiqué de l'instance fédérale.