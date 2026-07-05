Le sélectionneur portugais du Ghana Carlos Queiroz a annoncé dimanche son départ. Les Black Stars ont été éliminés par la Colombie (1-0) en 16e de finale de la Coupe du monde.

«Je quitte cette aventure avec la fierté de ce que nous avons accompli, mais aussi avec la saine insatisfaction de ceux qui ont toujours voulu davantage», a écrit sur son compte Instagram le technicien de 73 ans, qui était arrivé à la tête de la sélection ghanéenne en avril dernier.

Entraîneur chevronné, Carlos Queiroz avait dirigé d'autres sélections lors de précédentes éditions de la Coupe du monde, le Portugal en 2010 et l'Iran en 2018 et 2022. Il avait également connu un passage décevant à la tête de la Colombie entre février 2019 et décembre 2020.

Lors de sa nomination il y a trois mois, la Fédération ghanéenne n'avait pas fait mention d'une durée de contrat au-delà de la Coupe du monde.

Qualifiés pour la phase à élimination directe de ce Mondial 2026 parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poule (une victoire, un nul, une défaite), les Blacks Stars n'ont pas réussi à réitérer leur exploit de l'édition 2010, lors de laquelle ils avaient atteint les quarts de finale, où ils avaient été cruellement éliminés par l'Uruguay.