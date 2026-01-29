Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a été suspendu pour cinq matches par la Confédération africaine (CAF) après les incidents lors de la finale chaotique de la CAN contre le Maroc. Thiaw est en outre condamné à une amende de 100'000 dollars, a précisé la CAF.

Sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw est suspendu pour 5 matches par la CAF KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le Sénégal avait remporté cette rencontre 1-0 après prolongation, au cours d'un match émaillé d'incidents. Certains joueurs sénégalais avaient, à l'injonction de Thiaw, quitté momentanément le terrain pour contester la décision de l'arbitre, appuyé par la VAR, d'accorder un penalty litigieux au Maroc en toute fin du temps réglementaire. Furieux, leurs supporters avaient aussi tenté d'envahir la pelouse.

Finalement le Marocain Brahim Diaz avait raté son penalty et les Sénégalais étaient revenus disputer la fin de partie, pour la remporter dans la prolongation.

Pape Thiaw est suspendu par le jury disciplinaire de la CAF pour «pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football», précise la confédération africaine.

Les attaquants sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr ont également été suspendus pour deux matches pour «comportement antisportif envers l'arbitre». Et la fédération sénégalaise écope elle d'un total de 615'000 dollars d'amende «pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football», «pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité», ainsi que «pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements».

Marocains aussi sanctionnés

Le camp marocain est aussi sanctionné: le défenseur du Paris St-Germain Achraf Hakimi écope ainsi de deux matches de suspension, dont un avec ferme, pour «comportement antisportif». Le milieu Ismaël Saibari, qui avait tenté de voler la serviette du gardien sénégalais durant la finale de la CAN, écope lui de trois matches de suspension, également pour «comportement antisportif».

La Fédération marocaine est quant à elle sanctionnée de 200'000 dollars d'amende en raison du comportement des ramasseurs de balle, et de 100'000 dollars «pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre». S'ajoutent 15'000 dollars pour utilisation de lasers par des supporters.

Ces sanctions prendront effet dès la campagne des qualifications pour la prochaine CAN 2027.