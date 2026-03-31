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Football Le sélectionneur du Ghana limogé à 10 semaines du Mondial

ATS

31.3.2026 - 08:52

Le Ghana s'est séparé de son sélectionneur Otto Addo. La décision est tombée quelques heures après une défaite 2-1 contre l'Allemagne en amical, à dix semaines de la Coupe du monde.

Otto Addo n'est plus le sélectionneur du Ghana.
Otto Addo n'est plus le sélectionneur du Ghana.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 08:52

Les Black Stars se sont inclinés 2-1 à Stuttgart lundi soir, marquant une quatrième défaite d'affilée qui a été fatale au technicien de 50 ans. «L'association souhaite remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l'équipe et lui souhaite le meilleur dans ses entreprises futures», a déclaré la Fédération.

Celle-ci «communiquera concernant la nouvelle direction technique des Black Stars en temps voulu». Otto Addo occupait le banc de la sélection depuis mars 2024.

Les Ghanéens seront opposés à l'Angleterre, la Croatie et le Panama dans le groupe L cet été lors de la Coupe du monde organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

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