Qualifs Mondial 2026 Le sélectionneur serbe démissionne

ATS

12.10.2025 - 08:02

Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a démissionné samedi soir. L'ancien milieu de terrain a pris cette décision après la défaite 1-0 à domicile contre l'Albanie en qualifications pour le Mondial 2026.

Dragan Stojkovic quitte son poste de sélectionneur de la Serbie.
Dragan Stojkovic quitte son poste de sélectionneur de la Serbie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 08:02

12.10.2025, 08:59

«Cette défaite n'aurait pas dû se produire, et j'en accepte la responsabilité. Je suis ici pour faire face aux conséquences», a déclaré Stojkovic en conférence de presse après le match, qui s'est déroulé dans la ville de Leskovac. Le résultat est «vraiment mauvais, je ne m'y attendais pas», s'est-il lamenté.

«Je ne me rendrai pas en Andorre pour diriger l'équipe» lors du prochain match de la Serbie dans ces qualifications, a ajouté Dragan Stojkovic (60 ans), qui était à la tête de l'équipe serbe depuis 2021. La Serbie est actuellement 3e du groupe K des qualifications en zone Europe, derrière l'Angleterre et l'Albanie.

