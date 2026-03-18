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«Soupçons de corruption» Titre à la CAN retiré : le Sénégal veut une enquête internationale

ATS

18.3.2026 - 14:02

Le gouvernement sénégalais a réclamé une enquête internationale «pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF», la Confédération africaine de football, après la décision la veille du jury d'appel de la CAF de retirer le titre du Sénégal à la CAN 2025 au profit du Maroc.

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Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal au terme d’un match au scénario presque irréel.

19.01.2026

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.03.2026, 14:02

18.03.2026, 14:12

L'instance a annoncé mardi soir avoir décidé de «déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale», pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, «le résultat étant homologué sur le score de 3-0» en faveur du pays hôte de l'épreuve.

«Le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée», a déclaré Marie Rose Khady Fatou Faye, la porte-parole du gouvernement dans un communiqué, dénonçant une décision «d'une gravité exceptionnelle» et «grossièrement illégale».

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Dakar «demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF», poursuit le communiqué.

«Par ailleurs, le Sénégal usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie», souligne le communiqué.

«Décision inique»

Le 18 janvier, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse lors de la finale disputée à Rabat, en protestation contre une décision de l'arbitre qui, peu après un but refusé au Sénégal, avait accordé un penalty au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période.

Au bout de 15 minutes de confusion précédant finalement un retour sur le terrain des joueurs sénégalais - et dans un chaos qui avait gagné les tribunes avec des supporteurs sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain -, l'ailier marocain Brahim Diaz avait manqué le penalty. Durant la prolongation, c'est le Sénégal qui s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

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Mardi soir, le jury d'appel de la CAF a justifié sa décision en se référant aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN, selon lequel si une équipe «refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match», «elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours».

La fédération sénégalaise a dénoncé «une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain», et indiqué qu'elle engagerait une «procédure d'appel» devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne, «dans les plus brefs délais».

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