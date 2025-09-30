  1. Clients Privés
Football Le Salvador sanctionné pour des cris racistes contre le Suriname

ATS

30.9.2025 - 10:11

Le Salvador a été sanctionné par la FIFA pour des insultes racistes à l'encontre des joueurs du Suriname. Les faits se sont produits lors d'un match des qualifications pour le Mondial 2026, a annoncé lundi la Fédération salvadorienne de football.

Le Salvador a été sanctionné par la FIFA pour des insultes racistes à l'encontre des joueurs du Suriname.
Le Salvador a été sanctionné par la FIFA pour des insultes racistes à l'encontre des joueurs du Suriname.
IMAGO/aal.photo

Keystone-SDA

30.09.2025, 10:11

30.09.2025, 10:26

Le prochain match de la sélection, prévu le 11 octobre face au Panama, se disputera avec une capacité de seulement 15% du stade Cuscatlán, qui peut accueillir près de 45.000 personnes, a précisé dans un communiqué la Fédération. Elle a également écopé de 62.715 dollars d'amende et devra mettre en place «un plan complet contre la discrimination» qui devra être approuvé par la FIFA.

Le 8 septembre, lors de la deuxième journée des qualifications de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), des supporteurs salvadoriens avaient traité les joueurs adverses de «nègres» et de «singes» alors que ceux-ci célébraient leur victoire (2-1). La FIFA avait par la suite indiqué avoir ouvert une enquête.

Le Suriname est en tête du groupe A de la zone Concacaf avec quatre points et une longueur d'avance sur le Salvador. Seul le premier du groupe se qualifie directement pour le Mondial nord-américain.

