Football brésilien Le Santos de Neymar sauve sa peau lors de l'ultime journée

Clara Francey

7.12.2025

Le club brésilien du Santos FC, club formateur de Neymar où la star auriverde a fait son retour cette année, a arraché son maintien en championnat dimanche lors de la 38e et dernière journée en battant le Cruzeiro 3-0.

Agence France-Presse

07.12.2025, 23:30

Plusieurs fois dans la zone rouge cette saison, le «Peixe» (poisson), surnom du club situé sur la côte de l'Etat de Sao Paulo, avait déjà fait un grand pas vers le maintien plus tôt dans la semaine avec un triplé de l'ancien attaquant de Barcelone et du Paris SG contre Juventude (3-0).

Premier triplé depuis 2022. Neymar retrouve la magie pour sauver son club de cœur !

Premier triplé depuis 2022Neymar retrouve la magie pour sauver son club de cœur !

Diminué par une douleur au ménisque du genou gauche, Neymar, 33 ans, a disputé les 90 minutes contre le Cruzeiro dimanche, même s'il n'a cette pas fois pas marqué de but.

Blessé mi-septembre à la cuisse droite, l'attaquant avait fait son retour début novembre. «Santos mérite bien mieux, il mérite d'être toujours au sommet», a réagi Neymar après la rencontre. «Ces semaines ont été difficiles. Mon moral était au plus bas. Je remercie ceux qui m'ont soutenu pour m'aider à me relever.»

«Pour l'instant je vais me reposer, et après on fera cette opération du genou», a poursuivi Neymar, qui ne s'est pas prononcé sur son avenir alors que son contrat se termine fin janvier.

Interrogé vendredi sur l'éventuelle présence de Neymar au Mondial-2026 l'été prochain, le sélectionneur Carlo Ancelotti n'a pas fermé la porte à un retour du meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts), qui n'a plus joué en équipe nationale depuis une grave blessure au genou survenue le 17 octobre 2023.

«Si Neymar mérite d'être au Mondial, s'il est bien et meilleur qu'un autre, il jouera», a assuré le technicien italien.

