3700 joueurs et 152 arbitres ! Le scandale des paris dans le football turc prend de l'ampleur

ATS

28.10.2025 - 15:15

Un scandale de paris provoque des remous dans le football turc, et s'étend de plus en plus. Les arbitres étaient déjà dans le collimateur de la justice, et désormais, selon certaines informations, les joueurs le seraient aussi.

Un scandale de paris provoque des remous dans le football turc (photo d’illustration).
Un scandale de paris provoque des remous dans le football turc (photo d’illustration).
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

28.10.2025, 15:15

La chaîne «Habertürk» a rapporté, en se référant à des milieux judiciaires, que des clubs et des joueurs faisaient également l'objet d'une enquête. Selon ces informations, quelque 3700 joueurs seraient dans le collimateur de la justice. Auparavant, la Fédération turque (TFF) avait annoncé que 152 arbitres auraient activement placé des paris, dont sept arbitres de haut niveau. Une procédure disciplinaire a été engagée et le parquet d'Istanbul a par ailleurs ouvert une enquête.

Les clubs de l'élite turque ont réagi avec consternation. Galatasaray a affirmé que ces développements illustrent l'ampleur de la crise dans laquelle se trouve le football turc depuis longtemps. Le président de Fenerbahce, Sadettin Saran, a déclaré lundi soir qu'il croyait que l'affaire serait élucidée et qu'une nouvelle page serait tournée pour le football turc. Besiktas a pour sa part demandé une enquête transparente.

