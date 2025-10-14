  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Jon Dahl Tomasson viré après une campagne catastrophique

ATS

14.10.2025 - 16:57

Après un nouvel échec dans les qualifications pour la Coupe du monde, l'entraîneur de la Suède, Jon Dahl Tomasson, a été remercié. La défaite à domicile 1-0 contre le Kosovo aura été celle de trop.

Keystone-SDA

14.10.2025, 16:57

La Fédération suédoise a annoncé le lendemain de la défaite contre le Kosovo qu'il avait été décidé de démettre le technicien danois de 49 ans de ses fonctions avec effet immédiat en raison des mauvais résultats. La Suisse s'était également imposée 2-0 vendredi soir en Suède.

Qualifs Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Qualifs Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Avec leur attaque menée par Alexander Isak, acheté 145 millions d'euros par Liverpool, et Viktor Gyökeres, acheté 65 millions d'euros par Arsenal, les Scandinaves sont restés sans marquer pour la troisième fois consécutive.

Les Suédois gardent toutefois espoir. En tant que vainqueurs de leur groupe en Ligue des nations, ils ont encore une chance de participer aux barrages au printemps. Pour cela, il faut que suffisamment de vainqueurs de groupe mieux classés dans la nouvelle compétition soient soit directement qualifiés pour le Mondial, soit déjà assurés d'obtenir l'un des 16 billets pour les barrages en tant que deuxièmes.

La Suède disputera son prochain match avec son nouveau sélectionneur, dont le nom n'est pas encore connu, le 15 novembre à Genève contre la Suisse.

Qualifs Mondial 2026. La Nati va-t-elle trembler ? «Nous n'avons peur de personne»

Qualifs Mondial 2026La Nati va-t-elle trembler ? «Nous n'avons peur de personne»

