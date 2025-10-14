Après un nouvel échec dans les qualifications pour la Coupe du monde, l'entraîneur de la Suède, Jon Dahl Tomasson, a été remercié. La défaite à domicile 1-0 contre le Kosovo aura été celle de trop.

SvFF avslutar Jon Dahl Tomassons uppdrag



SvFF tackar Jon Dahl Tomasson för sin tid som förbundskapten. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 14, 2025

Keystone-SDA ATS

La Fédération suédoise a annoncé le lendemain de la défaite contre le Kosovo qu'il avait été décidé de démettre le technicien danois de 49 ans de ses fonctions avec effet immédiat en raison des mauvais résultats. La Suisse s'était également imposée 2-0 vendredi soir en Suède.

Avec leur attaque menée par Alexander Isak, acheté 145 millions d'euros par Liverpool, et Viktor Gyökeres, acheté 65 millions d'euros par Arsenal, les Scandinaves sont restés sans marquer pour la troisième fois consécutive.

Les Suédois gardent toutefois espoir. En tant que vainqueurs de leur groupe en Ligue des nations, ils ont encore une chance de participer aux barrages au printemps. Pour cela, il faut que suffisamment de vainqueurs de groupe mieux classés dans la nouvelle compétition soient soit directement qualifiés pour le Mondial, soit déjà assurés d'obtenir l'un des 16 billets pour les barrages en tant que deuxièmes.

La Suède disputera son prochain match avec son nouveau sélectionneur, dont le nom n'est pas encore connu, le 15 novembre à Genève contre la Suisse.