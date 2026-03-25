La Fédération sénégalaise de football a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer sur tapis vert la CAN 2025 au Maroc. Ceci après une finale chaotique que le Sénégal avait remporté 1-0 sur le terrain, a fait savoir le TAS mercredi.

Le Sénégal fait appel au TAS après l’attribution de la CAN 2025 au Maroc. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«L'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'afrique des nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0», a détaillé l'instance basée à Lausanne dans un communiqué.