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Football Le SLO face au «Rekordmeister» en Coupe de Suisse

ATS

18.4.2026 - 04:01

Le Stade Lausanne-Ouchy peut-il signer un nouvel exploit contre GC?
Le Stade Lausanne-Ouchy peut-il signer un nouvel exploit contre GC?
ATS

Stade Lausanne-Ouchy défie Grasshopper samedi en demi-finale de la Coupe de Suisse (19h15). Face au «Rekordmeister», le club de Challenge League fait face à un immense défi.

Keystone-SDA

18.04.2026, 04:01

Les Stadistes accueillent la troupe de Gernot Messner à la Pontaise. Si le club zurichois pointe actuellement au 11e rang de la Super League, à la place peu enviable de barragiste, il peut se reposer sur un palmarès riche de 19 Coupes de Suisse, un record.

Et même si le dernier trophée date de 2013, la culture de ces matches à enjeux est encore présente chez le pensionnaire du Letzigrund. Preuve en est le scénario fou du tour précédent face à Sion, où GC était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, avant d'égaliser 3-3 et de coiffer les Sédunois sur le poteau en prolongation (4-3).

Côté vaudois, le SLO dispute lui sa première demi-finale de Coupe de Suisse. Les Lions devront une nouvelle fois se sublimer s’ils entendent rallier la finale, après avoir fait mordre la poussière à deux autres clubs de l'élite lors des tours précédents à la faveur de prestations abouties face à Winterthour et Lucerne.

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