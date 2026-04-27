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Finale de la Coupe de Suisse Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans !

ATS

27.4.2026 - 10:23

Stade Lausanne-Ouchy mise sur une stratégie originale pour remplir le Wankdorf en finale de la Coupe de Suisse face à St-Gall. Le SLO a annoncé lundi qu'il allait offrir un ticket d'entrée à chaque supporter vaudois âgé de six à seize ans.

Le SLO offre le ticket d'entrée pour la finale de Coupe à ses supporters âgés de moins de 16 ans.
Le SLO offre le ticket d'entrée pour la finale de Coupe à ses supporters âgés de moins de 16 ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 10:23

27.04.2026, 10:48

La formation de Challenge League a droit, comme son adversaire du 24 mai, à un contingent de 12'500 places pour cette finale. Le soutien de l'un de ses partenaires financiers lui permet d'offrir ce cadeau inattendu à ses plus jeunes supporters. La valeur nominative des tickets réservés aux moins de 16 ans est de 40 francs.

Coupe de Suisse. Le SLO réussit l’exploit face à GC et valide son billet pour la finale

Coupe de SuisseLe SLO réussit l’exploit face à GC et valide son billet pour la finale

Stade Lausanne-Ouchy a l'habitude d'évoluer devant à peine 700 spectateurs en moyenne à domicile à la Pontaise. Les Stadistes rappellent dans leur communiqué que le transport entre le domicile et le stade du Wankdorf est gratuit pour tout détenteur de billet le jour de la finale de Coupe.

Le résumé vidéo du dernier match du SLO en Challenge League

SLO – Yverdon 0-3

SLO – Yverdon 0-3

Challenge League | 32ème journée | Saison 25/26

26.04.2026

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