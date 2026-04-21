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Débordements à la Pontaise Le SLO réagit fermement face aux incidents et saisit la justice

ATS

21.4.2026 - 20:31

Le Stade Lausanne-Ouchy ne laisse pas passer les débordements des fans de Grasshopper à la Pontaise lors de la demi-finale de Coupe de Suisse. Le club a annoncé mardi avoir déposé une plainte pénale.

Les fans zurichois ont lancé de nombreux fumigènes sur la pelouse à la fin du match.
Les fans zurichois ont lancé de nombreux fumigènes sur la pelouse à la fin du match.
ATS

Keystone-SDA

21.04.2026, 20:31

21.04.2026, 20:37

«Il est essentiel que toute la lumière soit faite sur les agissements de certains groupes. De tels individus n'ont pas leur place dans un stade et sont incompatibles avec les valeurs du football», écrit le SLO dans un communiqué.

Des incidents ont éclaté samedi après la défaite de GC contre le pensionnaire de Challenge League (2-0). Le lendemain, le SLO listait les déprédations: «mise en danger de spectateurs, tentatives d'intrusion, dégradations matérielles importantes, bâches incendiées, sièges brûlés et détruits ainsi que des vols, notamment des caisses de buvettes.»

De son côté, Grasshopper avait également réagi dimanche en condamnant ces agissements. «Nous comprenons la déception de nos supporters. Mais un petit groupe a dépassé toutes les limites. Nous sommes en contact avec les autorités pour étudier la possibilité d’engager des procédures judiciaires contre les fautifs», avait écrit le club.

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