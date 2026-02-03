  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Le SLO rêve d'un nouvel exploit, le FC Bâle joue sa saison

ATS

3.2.2026 - 13:38

Les deux derniers quarts de finale de la Coupe de Suisse sont programmés mercredi soir. Quatrième club romand en lice, Stade Lausanne-Ouchy défie le FC Lucerne dès 19h15 à la Pontaise. Bâle joue pour sa part sa saison à St-Gall.

Le SLO accueille mercredi soir à la Pontaise le FC Lucerne.
Le SLO accueille mercredi soir à la Pontaise le FC Lucerne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.02.2026, 13:38

Tombeur de la lanterne rouge de Super League Winterthour en 8e de finale, le SLO rêve d'un nouvel exploit face à une formation de l'élite mal en point. Le FC Lucerne pointe en effet au 10e rang en championnat, après n'avoir gagné qu'un seul de ses dix derniers matches dans cette compétition (pour 6 défaites et 3 nuls).

Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part préparé idéalement ce rendez-vous en écrasant Vaduz, leader de la Challenge League, 5-2 vendredi dernier à domicile. Et la formation vaudoise reste sur deux succès face au FC Lucerne, obtenus lors des deux derniers duels livrés pendant la saison 2023/24 de Super League.

La dernière affiche de ces quarts de finale mettra aux prises St-Gall et Bâle à 20h15. Largués à 13 points du leader Thoune face à qui ils se sont inclinés 2-1 à domicile dimanche en championnat, les Rhénans misent désormais tout sur cette Coupe de Suisse dont ils sont les tenants du titre.

Super League. Thoune confirme sa marche en avant, YB retrouve le sourire

Super LeagueThoune confirme sa marche en avant, YB retrouve le sourire

Vainqueur aux tirs au but dans les deux tours précédents, St-Gall aborde ce duel avec une pression forcément moindre. Les Brodeurs ont en outre raflé quatre points cette saison en championnat face au FCB, s'imposant 2-1 à domicile lors de la 1re journée avant d'obtenir le nul (0-0) au Parc St-Jacques à la fin novembre.

Mais le nouveau coach rhénan Stephan Lichtsteiner espère bien inverser la tendance au bout d'une semaine cruciale, après avoir connu la défaite pour ses deux premiers matches à la tête du FCB (en Europa League jeudi dernier face à Plzen, puis face à Thoune). Même si l'ex-internation estime que rien n'est joué en championnat, c'est bien sur la Coupe que les espoirs rhénans reposent.

Europa League. Sale soirée pour les Suisses : YB et Bâle éliminés dès la phase de ligue !

Europa LeagueSale soirée pour les Suisses : YB et Bâle éliminés dès la phase de ligue !

