Slavko Vincic a été désigné pour arbitrer la finale de la Coupe du monde dimanche entre l'Espagne et l'Argentine.

Le Slovène de 46 ans a fondu en larmes et a embrassé ses assistants Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic. Une vidéo de la FIFA montre ce moment émouvant où l'arbitre slovène apprend qu'il aura l'honneur d'arbitrer la finale.

C'est la quatrième fois qu'il intervient dans ce tournoi. Il a arbitré Brésil – Maroc (1-1), Jordanie – Algérie (1-2) et, en seizièmes de finale, Mexique – Équateur (2-0). Le moment fort de la carrière de Vincic à ce jour reste la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (2-0), il y a deux ans.

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