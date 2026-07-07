«Si quelqu'un n'a jamais ressenti la souffrance du peuple palestinien, c'est qu'il est dépourvu d'humanité», a déclaré lundi devant la presse le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan. Ce dernier a estimé que le sort des habitants de Gaza était «une honte pour nous tous».

A Gaza, «les gens n'ont rien pour se protéger, ni contre la pluie, ni contre le froid, ni contre le soleil brûlant. Je dis que c'est une honte pour nous tous», a lancé le sélectionneur égyptien, qui avait célébré avec un drapeau palestinien la victoire de l'Egypte contre l'Australie en 16es de finale de la Coupe du monde.

«Une honte pour le monde entier, pas seulement pour le monde arabe, une honte pour tout le monde et, avant tout, une honte pour les décideurs qui laissent des êtres humains de côté», a-t-il insisté dans un long message de soutien au peuple palestinien.

«Ce geste que j'ai fait est venu de moi, parce que je suis un être humain comme ces êtres humains qui meurent», a-t-il developpé à la veille du huitième de finale contre l'Argentine à Atlanta. «S'il vous plaît, laissez le peuple palestinien vivre», a-t-il lancé avant d'être applaudi par plusieurs journalistes dans la salle de presse du stade d'Atlanta.

Avant de conclure: «comme les slogans de la FIFA 'respect' et 'fair-play', nous voulons du respect pour l'être humain, nous voulons du fair-play pour que ceux qui n'ont rien puissent vivre». L'offensive israélienne dévastatrice à Gaza a fait plus de 73'000 morts selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.