L'équipe de Suisse féminine disputera mardi à Zurich et samedi à Sinop contre la Turquie des matches décisifs pour la première place de son groupe dans les qualifications pour la Coupe du monde. À cette occasion, l'accent sera mis sur les détails.

L'entraîneur de l'équipe nationale suisse, Rafel Navarro, s'adresse aux médias en conférence de presse (archives). KEYSTONE

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Leila Wandeler rate son intervention et ne parvient pas à s'imposer dans le duel. Son adversaire, Maria Farrugia, en profite pour envoyer le ballon au fond des filets d'un angle fermé, par-dessus Livia Peng. Ce but, le seul encaissé par les Suissesses lors des qualifications pour la Coupe du monde lors de leur défaite 4-1 à Malte, n'a en réalité aucune incidence sur le classement – et pourtant, il agace encore l'entraîneur Rafel Navarro, même plus d'un mois après.

«Je n’étais pas satisfait après ce match – ni du résultat, ni de la manière dont nous avons joué –, car je sais que nous pouvons faire mieux», explique l’entraîneur de 40 ans. «Nous étions loin du niveau que nous visons.»

Ce sont les petits détails qui font la différence

Le souci du détail de Navarro est évident. Et il en est question régulièrement depuis son arrivée en novembre. Ici, on travaille sur les détails, là, on améliore les petits détails. Lors du premier rassemblement sous la houlette du nouvel entraîneur, l’accent était mis sur la prise de contact. En février, il a corrigé les erreurs des premiers matches, et désormais, l’accent est mis sur l'affinage. «Cette semaine, j’ai vu beaucoup de bonnes choses à l’entraînement. Nous avons pu aller dans les détails», explique Navarro.

La capitaine Lia Wälti parle elle aussi de détails: «Au cours de ma carrière, je me suis rarement entraînée de manière aussi intensive, tant sur le plan mental que physique.» Elle cite la qualité des passes et le déplacement dans l’espace comme deux points sur lesquels elles ont travaillé. «Les petits détails exigent beaucoup d’attention. En même temps, ils peuvent changer le cours du match», explique la milieu de terrain de 32 ans.

Pour la défenseuse centrale Viola Calligaris, de deux ans sa cadette, la devise est la suivante: «Monter beaucoup plus vite et se positionner de manière plus compacte, ne laisser aucun espace aux attaquantes, défendre de manière +préventive» – et tout cela à un rythme plus soutenu.» Il s’agit de deux ou trois pas de plus qu’auparavant afin de se placer dans de meilleures situations.

Un duo aux souvenirs positifs

Sydney Schertenleib connaît parfaitement le style du nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse. La jeune femme de 19 ans a déjà travaillé avec Navarro au FC Barcelone et a intériorisé cette philosophie offensive axée sur la possession du ballon au cours des deux dernières années. Malgré ses atouts dans la construction du jeu, elle doit continuer à travailler son comportement défensif, explique Navarro à propos de Schertenleib. La joueuse affirme quant à elle qu’elle s’est déjà beaucoup améliorée à cet égard. «À Barcelone, ils m’ont vraiment mise au tapis au début. Bien sûr, on n’aime pas être critiqué, mais ça permet de progresser.»

Calligaris et Schertenleib gardent toutes deux de bons souvenirs de la Turquie. Elles ont toutes deux inscrit leur nom au tableau d’affichage face aux Turques lors des qualifications pour l’Euro il y a deux ans, qui n’avaient aucune incidence pour la Suisse. Calligaris a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 à domicile à Zurich, tandis que Schertenleib, alors âgée de 17 ans, a fêté ses débuts en tant que buteuse lors de la victoire 2-0 à Izmir, pour son tout deuxième match avec la sélection de l’ASF.

Le 400e match des Suissesses

La Turquie, qui, comme la Suisse, a remporté ses deux premiers matches, part outsider face à la sélection de l’ASF pour son 400e match, mais constitue un bon indicateur. «Les Turques veulent presser haut, elles ont beaucoup d’énergie. Pour nous, c’est un bon test, elles peuvent nous montrer à quel niveau nous en sommes déjà», explique Navarro.

Les deux prochains matches devraient permettre de déterminer qui remportera le groupe de qualification 2 de la Ligue B et affrontera des adversaires a priori plus faciles lors des barrages. Un détail supplémentaire qui pourrait faire pencher la balance en faveur d’une éventuelle participation à la phase finale au Brésil.