Leonidas Stergiou a survécu à la première coupe dans le cadre de l'équipe de Suisse. Le défenseur de 22 ans a désormais de bonnes chances de participer à l'Euro, ce que peu d'observateurs auraient imaginé il y a quelques mois.

Leonidas Stergiou pourrait participé à l’Euro. KEYSTONE

ATS

La frontière entre chance et malchance est souvent mince dans le football. Lorsque Josha Vagnoman s'est blessé le 6 avril avec Stuttgart face à Dortmund, la belle saison de l'Allemand a ainsi pris prématurément fin, alors que celle de son coéquipier saint-gallois ne faisait que commencer.

Leonidas Stergiou n'était en effet jusqu'alors entré en jeu que de manière très sporadique, le plus souvent relégué au rôle de spectateur sur le banc de touche. «C'est un joueur d'avenir, il doit encore progresser», avait d'ailleurs déclaré l'entraîneur Sebastian Hoeness à SRF en février dernier.

Rétrospectivement, Stergiou qualifie les trois premiers quarts de sa saison à Stuttgart de «phase extrêmement importante». Habitué à faire partie des cadres du FC Saint-Gall dès son adolescence, il a dû accepter ce rôle nouveau et travailler d'autant plus dur sur lui-même. «Je voulais prouver que j'étais prêt quand on avait besoin de moi», souligne-t-il.

Saisir sa chance de manière conséquente

Et sa chance est venue. Lorsque Leonidas Stergiou est entré en jeu pour la deuxième mi-temps face au BVB après la blessure de Vagnoman, il s'est immédiatement parfaitement intégré dans le trio défensif. Stuttgart a d'ailleurs fêté ce jour-là l'une de ses rares victoires à l'extérieur contre Dortmund (1-0).

Propulsé titulaire, Stergiou a même vécu un moment inoubliable contre le Bayern Munich, ouvrant la marque dans un match remporté 3-1 face au Rekordmeister lors de la 32e journée. Et ce succès a compté au final: le VfB Stuttgart a pris la 2e place de la Bundesliga avec 1 point d'avance sur le Bayern, se qualifiant pour la première fois depuis 14 ans pour la Ligue des champions.

Stergiou a été récompensé royalement pour son sprint final: le club a levé l'option d'achat pour lui offrir un contrat jusqu'en 2028. Peu après, il a été convoqué par Murat Yakin pour le camp de préparation à l'Euro, alors qu'il ne compte qu'une sélection. «Incroyable», lâche Stergiou pour décrire ses dernières semaines.

Plus que quelques concurrents

Leonidas Stergiou en veut désormais forcément plus. Ses chances de participer à la phase finale malgré le fait qu'il n'ait pas disputé les qualifications ont qui plus est brusquement augmenté jeudi: pas moins de quatre défenseurs ont ainsi dû faire leurs adieux au camp de préparation.

Outre le nouveau venu Bryan Okoh, Ulisses Garcia, Becir Omeragic et Aurèle Amenda ont été freinés par des blessures. Il ne reste donc actuellement que huit défenseurs dans le cadre, et la semaine prochaine, seul un autre défenseur, Albian Hajdari (21 ans), les rejoindra. A Lugano, ce dernier a surtout été utilisé comme défenseur central, plus rarement comme latéral gauche.

Stergiou n'ose pas encore penser à une éventuelle sélection pour l'Euro: «J'étais déjà content de pouvoir participer au pré-camp». Il veut simplement convaincre Murat Yakin par de bons entraînements, et attendre qu'une opportunité s'offre à lui. Pourquoi pas? Après tout, cela a déjà fonctionné une fois cette saison.

par Michael Lehmann

lemi, ats