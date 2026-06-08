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Dopage Le TAS revoit à la baisse la sanction de Boris Cespedes

ATS

8.6.2026 - 18:13

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé lundi avoir partiellement admis l’appel de l'ex-joueur de Servette et Yverdon, Boris Cespedes. Sa suspension a été réduite de deux ans à 15 mois, moins la durée déjà purgée.

Boris Cespedes voit sa suspension ramenée à 15 mois.
Boris Cespedes voit sa suspension ramenée à 15 mois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 18:13

Pour rappel, Boris Cespedes avait été malade lors d'un rassemblement avec l'équipe nationale bolivienne, son pays d'origine, en mars 2025 à El Alto, près de la capitale La Paz, à plus de 4150 mètres d’altitude. Il avait alors manqué le match Bolivie – Uruguay, à l'issue duquel il avait été sélectionné pour un contrôle antidopage.

Celui-ci s'était révélé positif, le joueur ayant été testé positif à l’acétazolamide, une substance interdit par le code mondial antidopage. La Commission de discipline de la FIFA avait alors imposé une période de suspension de deux ans, tout en tenant compte de la suspension provisoire purgée volontairement par Cespedes depuis le 14 mai 2025.

Après avoir déposé un appel auprès du TAS le 3 octobre dernier en se défendant de s'être vu prescrire des médicaments contre le mal des montagnes par le médecin de la sélection bolivienne, le Genevois a vu sa sanction être réduite à 15 mois au lieu des 24 prévus initialement. Il pourra rejouer en août.

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