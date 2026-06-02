  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un nouveau départ international Kosovo : Valmir Matoshi suit la voie d’Hajdari et Avdullahu

ATS

2.6.2026 - 18:27

L'ancien international suisse M21 Valmir Matoshi joue désormais pour le Kosovo. Le milieu de terrain de 22 ans du FC Thoune a fait ses débuts avec l'équipe nationale A du Kosovo dimanche lors d'un match amical en Tchéquie.

Nouveau maillot, même ambition : Valmir Matoshi (à gauche) s'arrache face au Tchèque Tomas Holes pour sa première avec le Kosovo.
Nouveau maillot, même ambition : Valmir Matoshi (à gauche) s'arrache face au Tchèque Tomas Holes pour sa première avec le Kosovo.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

02.06.2026, 18:27

Né à Thoune, Matoshi s'est illustré cette saison en tant que pilier du surprenant champion. En 34 matches, il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives. Il avait disputé dix matchs avec les équipes nationales juniors suisses en 2023 et 2024.

En changeant de nationalité footballistique, passant de la Suisse au Kosovo, Matoshi suit les exemples récents d’Albian Hajdari et de Leon Avdullahu. 

«Dimanche, cinq joueurs de l’équipe du Kosovo avaient commencé leur carrière avec les équipes espoirs helvétiques.»

Football. La Nati voit un nouveau talent changer de sélection !

FootballLa Nati voit un nouveau talent changer de sélection !

Les plus lus

«J'ai perdu des dents tellement il m'a frappée fort: il m'a fracturé les os»
Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc
Ils menottent une victime poignardée à mort : la police britannique vivement critiquée
La Nati s'est envolée pour la Californie, sans Breel Embolo
L'Iran prévoit trois jours de funérailles pour le guide suprême tué