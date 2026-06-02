L'ancien international suisse M21 Valmir Matoshi joue désormais pour le Kosovo. Le milieu de terrain de 22 ans du FC Thoune a fait ses débuts avec l'équipe nationale A du Kosovo dimanche lors d'un match amical en Tchéquie.

Nouveau maillot, même ambition : Valmir Matoshi (à gauche) s'arrache face au Tchèque Tomas Holes pour sa première avec le Kosovo. ats

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Né à Thoune, Matoshi s'est illustré cette saison en tant que pilier du surprenant champion. En 34 matches, il a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives. Il avait disputé dix matchs avec les équipes nationales juniors suisses en 2023 et 2024.

En changeant de nationalité footballistique, passant de la Suisse au Kosovo, Matoshi suit les exemples récents d’Albian Hajdari et de Leon Avdullahu.