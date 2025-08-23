  1. Clients Privés
Mondial 2026 «Je garde la Coupe du monde? » – Trump fait son show à la Maison-Blanche

ATS

23.8.2025 - 07:20

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord aura lieu à Washington le 5 décembre, a annoncé vendredi Donald Trump.

Keystone-SDA

23.08.2025, 07:20

23.08.2025, 08:48

Le président américain s'est pris de passion pour cette compétition, au point de demander à en conserver le trophée.

C'est «probablement le plus grand événement sportif», a-t-il déclaré, arborant une casquette rouge frappée du slogan «Trump a eu raison sur tout». Il a précisé que le tirage au sort se déroulerait au Kennedy Center, grande salle de spectacle de la capitale américaine dont il a récemment pris les commandes.

Football. Malgré un chantier encore immense, le Brésil ira au Mondial

FootballMalgré un chantier encore immense, le Brésil ira au Mondial

Le dirigeant de 79 ans, féru de sport, a fait cette annonce dans le Bureau ovale au côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, invité plusieurs fois à la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir du milliardaire, avec lequel il entretient une excellente relation.

Gianni Infantino n'est pas venu les mains vides: il avait apporté le légendaire trophée de la compétition, qui se tiendra aux Etats-Unis avec aussi des matchs au Canada et au Mexico. Il a invité Donald Trump, visiblement ravi, à s'en saisir.

Je peux la garder?

«C'est seulement pour les gagnants, et comme vous êtes un gagnant vous pouvez aussi la toucher», a dit le patron de la FIFA. «Je peux la garder?», a demandé Donald Trump, jugeant que le trophée compléterait bien la décoration du Bureau ovale, qu'il a couvert d'ornements dorés de toutes sortes. «C'est une belle pièce d'or», a-t-il commenté sur un ton approbateur

Il conserve d'ailleurs dans son bureau un trophée de la Coupe du monde des clubs, qui a eu lieu aux Etats-Unis en début d'été.

Coupe du monde 2026. Les Diables ont vu rouge, mais De Bruyne a sauvé la baraque !

Coupe du monde 2026Les Diables ont vu rouge, mais De Bruyne a sauvé la baraque !

Gianni Infantino a aussi remis au président américain une réplique géante d'un ticket pour la finale du Mondial, à New York, le 19 juillet 2026. «Rang 1, siège 1», peut-on lire sur ce ticket portant le numéro «45/47», en référence aux deux mandats de Donald Trump, 45e et 47e président des Etats-Unis.

Le Kennedy Center, où aura lieu le tirage au sort, est une grande salle de spectacle de Washington, et c'est désormais un lieu emblématique de la reprise en main par Donald Trump du milieu de la culture, qu'il accuse de dérive progressiste.

Il est devenu le président de cette institution, et, en plus d'avoir son mot à dire sur la programmation, entend y mener de grands travaux d'embellissement, comme à la Maison Blanche et dans les rues de la ville de Washington.

Poutine

Donald Trump, qui a lancé une dure offensive anti-immigration aux Etats-Unis, a néanmoins assuré qu'il serait «très facile» pour la plupart des fans de foot de venir pour la Coupe du monde.

Mais ce sera «évidemment un petit peu plus difficile» pour les ressortissants de certains pays, a-t-il ajouté. Son gouvernement a interdit l'entrée aux voyageurs venus de 12 pays dont l'Afghanistan, Haïti et l'Iran.

Donald Trump a aussi déclaré de manière assez étonnante que le président russe Vladimir Poutine, qui en a selon lui «très envie», «pourrait venir ou ne pas venir» assister au Mondial 2026 – compétition dont la Russie est exclue, à cause de l'invasion de l'Ukraine.

Le président américain, après avoir fouillé dans les tiroirs de son bureau, a sorti une photo le montrant en compagnie du dirigeant russe il y a une semaine, pendant leur rencontre en Alaska. Il a indiqué que Vladimir Poutine la lui avait fait parvenir, et a précisé qu'il la signerait pour lui.

